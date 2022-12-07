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Kirstie Alley'nin bedeni yakılacak!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Kirstie Alley'nin bedeninin Scientology Kilisesi'nin düzenleyeceği törenle yakılacağı açıklandı. Alley, 1970'lerde madde bağımlılığını yenmesine yardımcı olan Scientology Kilisesi'nde en üst seviye olan 'Thetan 8' unvanını almıştı

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  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    Kolon kanseri nedeniyle 71 yaşında hayata veda eden Kirstie Alley'in cenaze törenine ilişkin detaylar ortaya çıktı. "Bak Şu Konuşana" ve "Cheers" dizileriyle tanınan televizyon yıldızı, üyesi olduğu Scientology Tarikatı tarafından düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacak. Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.
  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    Scientology Tarikatı'nın başka bir üyesi olan John Travolta da rol arkadaşı ve eski sevgilisi Alley için, "Muhtemelen sahip olduğum en özel ilişkiydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi bir kez daha göreceğimizi biliyorum" mesajını paylaştı. Öte yandan Travolta'nın eşi 57 yaşındaki aktris Kelly Preston da Temmuz 2020'de meme kanserinden vefat etmişti.
  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    ÖLÜMÜNÜ ÇOCUKLARI DUYURDU

    Alley'nin, 1983-1997 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Parker Stevenson ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson, üzücü haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.
  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    "BÜYÜK BİR GÜÇLE SAVAŞTI"

    William True ile Lillie Price, annelerinin en yakın aile üyeleri tarafından sevgiyle kuşatıldığını ve büyük bir güçle savaştığını belirtti. Alley'nin çocukları, "Bizi onun hiç bitmeyen yaşama sevinci ve onu bekleyen maceraların kesinliğiyle baş başa bıraktı" ifadelerini kullandı.
  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    'ÜSTÜN İNSAN' SEVİYESİNE ULAŞTI

    Alley, 1970'lerde madde bağımlılığını yenmesine yardımcı olan Scientology Kilisesi'nde en üst seviye olan ‘Thetan 8’ unvanı almış, ünlü olduğu dönemde de kendini dine adamıştı.
  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    "DOKTOR VE HEMŞİRE EKİBİNE MİNNETTARIZ"

    "Ekranda ne kadar harika görünüyorsa gerçek hayatta daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diyen True ile Lillie, annelerinin tedavisi sırasında görev alan doktor ve hemşire ekibine gösterdikleri bakım için minnettar olduklarını da açıkladı.
  • Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak!- Scientology Kilisesi... - Magazin haberleri

    JOHN TRAVOLTA İLE ROL ALMIŞTI

    Alley, çok sevilen uzun soluklu dizi 'Cheers'da bar yöneticisi 'Rebecca Howe'u canlandırmıştı. 1991 yılında bu dizideki rolüyle Emmy ödülü alan oyuncu, diğer rollerinin yanı sıra 'Look Who's Talking'de John Travolta ile birlikte oynamıştı.

    Daha sonra devam filmleri de çekilecek olan bu seri ve John Travolta’yla oynadığı başrol, Kirstie Alley'nin tüm dünya tarafından tanınan ve sevilen bir yıldız olmasını sağlamıştı.

    Oyuncu, 1992'de müzikal dalında Altın Küre kazanmıştı.

     

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