JOHN TRAVOLTA İLE ROL ALMIŞTI

Alley, çok sevilen uzun soluklu dizi 'Cheers'da bar yöneticisi 'Rebecca Howe'u canlandırmıştı. 1991 yılında bu dizideki rolüyle Emmy ödülü alan oyuncu, diğer rollerinin yanı sıra 'Look Who's Talking'de John Travolta ile birlikte oynamıştı.

Daha sonra devam filmleri de çekilecek olan bu seri ve John Travolta’yla oynadığı başrol, Kirstie Alley'nin tüm dünya tarafından tanınan ve sevilen bir yıldız olmasını sağlamıştı.

Oyuncu, 1992'de müzikal dalında Altın Küre kazanmıştı.