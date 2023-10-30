KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2023 | Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de var mı ve uygulanacak mı?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2023 | Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de var mı ve uygulanacak mı?

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Ekim ayının sonuna yaklaşıldığında gözler kış saati uygulamasına çevrildi. Birçok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulamaları ile saatler otomatik olarak 1 saat ileri ve geri alınıyor. Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçilirken gözler "Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...