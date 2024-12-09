Kış sebzelerini tüketirken aşırıya kaçmayın! Cildi sarı ve turuncuya boyuyor

Merd, bitkilerde bulunan, açık sarı ve kırmızı arası renkleri oluşturan pigmentlere 'karotenoidler' denildiğini belirterek, "Karotenoidler, birçok meyve ve sebzede parlak kırmızı, sarı ve turuncu tonlardan sorumlu bitki pigmentleridir. Bu pigmentler bitki için önemli bir rol oynar. Ayrıca karotenoidler insan vücudunda antioksidan görevi de yapmaktadır. Yapılan araştırmalarda 600’den fazla karotenoid türü vardır. En çok üzerinde araştırma yapılanlar alfa-karoten, beta-karoten, beta-kriptoksantin, lutein, zeaksantin ve likopendir" dedi.