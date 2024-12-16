Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kış uykusuna yatmayan ayı ailesinden poz

        Kış uykusuna yatmayan ayı ailesinden poz

        Anne ve iki yavrudan oluşan ayı ailesi, Tunceli'de görüntülendi. Ayılar, kendilerini çeken doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış uykusuna yatmayan ayı ailesinden poz!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı daha önce anne ve iki yavrudan oluşan bozayı ailesini karlık alanda görüntülemişti.

        Toprakçı bu kez de ayı ailesini, yiyecek aramak için gezinirken kayıt altına aldı.

        Anne ve yavru ayılar, kendisini çeken doğa fotoğrafçısına adeta poz verirken uzunca bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

        Ayı ailesini kayıt altına alan Toprakçı, kış mevsimiyle birlikte doğa gezilerine başladığını belirterek, "Doğamız yaban hayatı bakımından oldukça zengin ve fazla türe ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu türleri görüntülemeye çalışıyoruz. Geçenlerde bir ayı ailesine denk gelmiştik, güzel görüntüler almıştık. Bugün de aynı aileye denk geldik ve bize çok güzel görüntüler verdiler" dedi.

        Doğaya ve yaban hayatına sahip çıkılması çağrısında bulunan Toprakçı, "Avcılık adı altında yapılan katliamların son bulmasını istiyoruz. Doğayı ve doğadaki her canlıyı korumamız gerekiyor. Kendi yaşamımız için çırpındığımız gibi diğer canlılar için de bunu yapmalıyız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi
        #Tunceli
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı