Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu ve başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar? soruları işverenlerin ve işçilerin gündeminde. Koronavirüs dolayısıyla geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışanlar için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği verilecek. Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 3’te 1 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta durdurulması hallerinde uygulanıyor. İŞKUR, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmelerin başvurusunu “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep” kapsamında değerlendirecek. İŞKUR kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar haberimizde.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU VE BAŞVURU FORMU

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, işverenler, kısa çalışma talep formu dolduracaklar ve kısa çalışma yaptırılacak işçilerin bilgilerini içeren listeyi İŞKUR’a elektronik postayla gönderecekler.

BAŞVURU FORMU AÇILACAK SAYFANIN EN ALTINDA YER ALIYOR! TIKLAYINIZ

İşçiler kendi adına ödenek başvurusunda bulunamıyor. Başvurular işçiler adına sadece işverence yapılabiliyor.

Normalde kısa çalışma ödeneği verilmesi konusunda İŞKUR Yönetim Kurulu’nun karar alması gerekiyor. Fakat deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için yönetim kurulu kararı aranmıyor.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtları talep formuna ekleyecek.

Başvuruların iş yerine gidilmeden belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşıyor. İŞKUR gerektiğinde işverenden ilave belgeler talep edebilecek.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazancın yüzde 60’ı oranında veriliyor. En yüksek kısa çalışma ödeneği ise brüt asgari ücretin yüzde 150’si ile sınırlı. Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. 2019’un mart-aralık ayları ile bu yılın ilk iki ayında prime esas kazancı asgari ücret olan kişiler 1.561 TL ödenek alacak. En yüksek ödenek ise 4 bin 380 TL olacak.

Kim ne kadar kısa çalışma ödeneği alacak? Brüt Kısa çalışma ücret ödeneği 2.622 1.561 2.943 1.752 3.000 1.786 3.250 1.935 3.500 2.084 3.750 2.233 4.000 2.382 4.250 2.531 4.500 2.680 4.750 2.828 5.000 2.977 5.250 3.126 5.500 3.275 5.750 3.424 6.000 3.573 6.250 3.722 6.500 3.870 6.750 4.019 7.000 4.168 7.250 4.317 7.375 4.380 7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL, son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

SİGORTA PRİMİ YATIRILMAYACAK

Kısa çalışma ödeneği alınan sürede genel sağlık sigortası (GSS) primleri İşsizlik Fonu’ndan yapılacak. Ancak, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri yatırılmayacak. Bu dönemde işverenin de prim yatırma yükümlülüğü bulunmuyor.

ÖDENEK HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, mecburi hizmet dolayısıyla işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneği bağlanması durumunda kesilir.

UYGUNLUK TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Başvurularla ilgili tüm incelemeler, iş yerine gidilmeksizin iş müfettişleri tarafından evrak üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru evrakında eksiklik bulunan işverenle derhal iletişime geçilerek, eksikleri elektronik ortamda tamamlaması istenecek.

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan yeme içme mekânları, AVM’ler, kuaförler gibi işyerleriyle ilgili uygunluk tespiti incelemelerinde, sadece iş yerlerinin bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli kabul edilecek. Bu iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneği, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olacak. Örneğin 15 Nisan’da çalışma yasağı kaldırılırsa, bu tarihten sonra kısa çalışma ödeneği verilmeyecek.

İŞKUR, ödenek başvurusu kabul edilen işverenleri bilgilendirecek. İşveren, kendilerine tanınacak süre içinde işçi listesini güncelleyebilecek.