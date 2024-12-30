Havaların soğuması, grip ve nezle gibi salgın hastalıkların artmasına neden oldu. Ne kadar dikkat etmeye çalışsak da, okul ve iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğundan dolayı bu hastalıklara yakalanma ve neticesinde boğaz ağrıları ile karşı karşıya kalıyoruz. Boğaz ağrılarına karşı en iyi yöntemlerden biri de bitki çayları tüketmektir. İşte boğaz ağrılarını hafifletecek çaylar...

UYARI: Hamileler, düşük ya da erken doğum riski nedeniyle doktorlarına danışmadan herhangi bir bitki çayı tüketmemelidir. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olanlar da bitki çaylarını doktoruna danışmadan tüketmemelidir.