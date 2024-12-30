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        Haberler Bilgi Yaşam Kışın gelmesiyle ortaya çıkan boğaz ağrısına karşı hangi bitki çayları tüketilmelidir?

        Boğaz ağrısına hangi bitki çayları iyi gelir?

        Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklar başta olmak üzere ortaya çıkabilen boğaz ağrılarına karşı evde kendi imkanlarınızla doğal ve pratik yollarla yapabileceğiniz bitki çayları ile boğazlarınızı rahatlatabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:11
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        Havaların soğuması, grip ve nezle gibi salgın hastalıkların artmasına neden oldu. Ne kadar dikkat etmeye çalışsak da, okul ve iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğundan dolayı bu hastalıklara yakalanma ve neticesinde boğaz ağrıları ile karşı karşıya kalıyoruz. Boğaz ağrılarına karşı en iyi yöntemlerden biri de bitki çayları tüketmektir. İşte boğaz ağrılarını hafifletecek çaylar...

        UYARI: Hamileler, düşük ya da erken doğum riski nedeniyle doktorlarına danışmadan herhangi bir bitki çayı tüketmemelidir. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olanlar da bitki çaylarını doktoruna danışmadan tüketmemelidir.

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        BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI NELERDİR?

        1. NANE ÇAYI

        Henüz kanıtlanmış olmasa da nanenin antioksidan, antimikrobiyal, antiviral etkileri olabileceği araştırılmaktadır. Bu nedenle nane boğaz ağrısına iyi gelen bitkisel çaylar arasında yer alır. Tüm bu etkilerinin yanı sıra nane çayının ferahlatıcı, hoş kokulu yapısı, boğazın nemlenmesine ve rahatlamasına neden olabilir.

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        2. ZENCEFİL ÇAYI

        Zencefil, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip bir bitkidir. Boğaz ağrısına neden olan enfeksiyonları azaltarak boğazdaki ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Zencefil çayını bal ve limonla tatlandırarak içebilirsiniz.

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        3. MEYAN KÖKÜ ÇAYI

        Meyan kökü çayı çok lezzetli bir çay olmasa da boğaz ağrısına iyi gelen sıcak içecekler arasında gösterilir. Ağrıyı hafifletici ve antibakteriyel özellikli bir bitki çayı olabileceği söylenen meyan kökü çayı, hem çay olarak hem de gargara olarak kullanılabilir.

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        4. YEŞİL ÇAY

        Yeşil çay, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Bu sayede hem soğuk algınlığı belirtileri hem de boğaz ağrısı için olumlu etkiler sunabilir. Ancak yeşil çay, kafein içeren bir bitki çayıdır. Bu nedenle çok fazla tüketildiğinde uyku sorunlarına ya da varsa kafein duyarlılığınızın tetiklenmesine neden olabilir. Bu nedenle günde bir ya da iki fincan yeşil çay tüketmeniz en uygun seçim olacaktır.

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        5. PAPATYA ÇAYI

        Papatya, sakinleştirici özellikleri ile bilinir ve boğaz ağrısına iyi gelir. Papatya çayı, boğazdaki tahriş ve inflamasyonu azaltabilir. Papatya çayını bal ile tatlandırarak içebilirsiniz.

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        6. KEKİK ÇAYI

        Kekik, antioksidan, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Boğaz ağrısına iyi gelir ve boğazdaki iltihaplanmayı azaltabilir. Kekik çayını balla tatlandırarak içebilirsiniz.

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        7. IHLAMUR ÇAYI

        Ihlamur, boğaz ağrısına iyi gelen bir diğer bitkidir. Ihlamur çayı, boğazdaki inflamasyonu azaltabilir ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ihlamur çayını bal ile tatlandırarak içebilirsiniz.

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        8. BİBERİYE ÇAYI

        Biberiye, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Boğaz ağrısına iyi gelir ve boğazdaki iltihaplanmayı azaltabilir. Biberiye çayını balla tatlandırarak içebilirsiniz.

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        9. ZERDEÇAL ÇAYI

        Zencefil ailesinin bir üyesi olan zerdeçalın antioksidan, antiinflamatuar ve antiseptik özelliklere sahip olduğu bilinir. Sevilen bir baharat olan zerdeçal, çay olarak da tüketilir. Hazır olarak çay poşetlerinde de bulunan zerdeçal çayını öğütülmüş zerdeçal tozu ya da kurutulmuş zerdeçal köklerini kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

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        10. KARA MÜRVER ÇAYI

        Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltan etkileri ile öne çıkan kara mürver, pek çok araştırmaya da konu olmuştur. Bu araştırmalar sonucu kara mürver pek çok takviye edici gıda ve reçetesiz şuruplarda vb. ürünlerde de yerini almıştır. Siz de boğaz ağrısı çekiyorsanız ve destekleyici bir bitki çayı kullanmak istiyorsanız kara mürver çayını deneyebilirsiniz.

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