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HaberlerGündem3. SayfaKısıtlamada polisin alkollü sürücü ile imtihanı!
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İzmir'de kısıtlamada polisin alkollü sürücü ile imtihanı! Ortalığı birbirine kattı

İzmir'in Konak ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek ters yönde araç kullanan alkollü sürücü, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Ceza yememek için polise direnen sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Kendisine ceza kesilen sürücü, "Uyuşturucu mu satıyorum, fuhuş mu yapıyorum, bana yaptığınızı teröriste yapmazsınız" dedi

Kısıtlamada polisin alkollü sürücü ile imtihanı!
DHA

İzmir'in Konak ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü, ceza yememek için polislere zor anlar yaşattı.

Alsancak Mahallesi Sait Altıonordu Meydanı'nında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00 sıralarında ters yönde ilerleyen 35 VZJ 32 plakalı otomobili gördü. Otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Ferhat Y.'nin (26) 148 promil alkollü olduğunu belirlendi. Alkollü sürücü kendisine ceza kesmek isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı.

BABASININ ÇAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen Ferhat Y., taksi şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi. Babası gelmeden karakola gitmeyeceğini söyleyen Ferhat Y. direnmeye devam etti. Ferhat Y. polise direndiği sırada, "Millet uyuşturucu satıyor, fuhuş yapıyor. Sen gelmişsin, ben ters yönde gidiyorum diye beni durdurdun. Uyuşturucu mu satıyorum, fuhuş mu yapıyorum? Ben terörist değilim, bana yaptığınızı teröriste yapamazsınız" diyerek çıkıştı.

BABA-OĞUL POLİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, olay yerine gelen ve emekli polis olduğunu ileri süren Ferhat Y.'nin babası da oğlunu bölgeden uzaklaştırmak istedi. Oğlunun polis merkezine götürülmesini engellemeye çalışan baba, ekiplere bir süre zorluk çıkardı. Polisin ikna çabalarına direnen alkollü sürücü ise polis aracına bindirildiği sırada bir polis memurunun üzerine yürüdü.

Ekiplerin müdahalesiyle araca bindirilen Ferhat Y., Alsancak Polis Merkezi'ne götürüldü. Ehliyetine 6 ay el konulan alkollü sürücüye, 'ters yönde araç kullanmak', 'alkollü araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçlarından toplam 5 bin 828 TL para cezası kesildi.

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