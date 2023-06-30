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Kısmet dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kısmet dizisi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Fox TV'nin yaz dönemi dizilerinden biri olan ve ilk iki bölümüyle hatırı sayılı bir izleyici kitlesi yakalayan Kısmet dizisi, yeni bölümü nedeniyle gündem olmuş durumda. Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ın başrollerinde yer aldığı ve Cuma günleri yayınlanan dizinin 3. yeni bölümüne dair bilgileri bir araya getirdik...

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  • Kısmet dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kısmet dizisi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

    Fox TV'nin kısa sürede ilgi uyandıran yapımlarından biri olmayı başaran dizisi Kısmet, bu akşam yayın akışında görünmüyor. Dizinin sevenleri için Kısmet'in neden olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayları derledik!
  • Kısmet dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kısmet dizisi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

    KISMET DİZİSİ NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

    Kısmet dizisi, bu akşam Fox TV yayın akışında görünmüyor. İlk bölümleriyle merak uyandıran dizi Kurban Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacak.

    Kısmet, 7 Temmuz Cuma günü 3. yeni bölümüyle yayınlanacak.
  • Kısmet dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kısmet dizisi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

    KISMET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Doğan, Reis ve Taner'in kendisini 24 saat içinde infaz edeceğinden emin olduğu için annesinin dayatması ile Ceylan'ı ailesinden istemeye razı olur. Nilüfer, dükkanına gelen tebligat ile kocasının büyük bir borca battığını öğrenir ve eski bir tanıdıktan yardım istemeye karar verir. 
  • Kısmet dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kısmet dizisi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

    Melike, Taner'in kendisini aldattığını ispatlamak için Doğan'ı çok tehlikeli bir operasyona sürükler. Tükürüğünü almak için kaçırdıkları bebek başlarına büyük dertler açarken, Doğan tekrar Melike'nin büyüsüne kapılmaya başlar.

    Doğan, duyguları ile savaşırken Melike'nin Ceylan ile evlenme kararına karşı çıkması ile şoka girer.
  • Kısmet dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kısmet dizisi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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