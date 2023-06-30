KISMET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Doğan, Reis ve Taner'in kendisini 24 saat içinde infaz edeceğinden emin olduğu için annesinin dayatması ile Ceylan'ı ailesinden istemeye razı olur. Nilüfer, dükkanına gelen tebligat ile kocasının büyük bir borca battığını öğrenir ve eski bir tanıdıktan yardım istemeye karar verir.