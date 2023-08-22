Kısmet dizisi final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü? Fox TV dizisi Kısmet final nedeni...
FOX TV'nin yaz dönemi dizilerinden biri olan Kısmet, üzücü bir haber ile gündem olmuş durumda. Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ın başrollerinde yer aldığı dizinin final kararı aldığı açıklandı. İşte, Perşembe akşamı 10. ve son bölümüyle son kez ekranlara gelecek dizinin final nedeni ve bölüm özeti hakkında detaylar...
Fox TV'nin çekimleri İstanbul'un gözde ilçeleri Beşiktaş, Galata ve Balat'ta gerçekleştirilen yeni yaz sezonu dizilerinden biri olan Kısmet, bu hafta final bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, Cuma günleri ekranlara gelen dizinin final sebebi ve final bölümünde yaşanacaklar...
KISMET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Her Cuma akşamı ekranlara gelen Kısmet dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği tahmin ediliyor.
KISMET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kısmet Apartmanı sakinleri Taner'le Roza'nın evlenebilmesi için seferber olur. Taner, Roza'nın artık daha fazla ağlamaması için Ukrayna'daki akrabalarını getirtme planları yapar. Melike kendine bir iş kurmaya karar verir. Doğan'la Melike öpüşmeleri hakkında nihayet yüzleşirler.