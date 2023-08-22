Kısmet dizisi final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü? Fox TV dizisi Kısmet final nedeni...

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Taner, Efe'nin iki saatliğine de olsa babasını görmesini sağlar. Ancak sonuçlar hiç de tahmin ettiği gibi olmayacaktir. Efe'nin geri dönmemesi tüm Kısmet Apartmanı’nda büyük bir kaosa sebebiyet verir.