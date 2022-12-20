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Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta?

Bir dönemin fenomen programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter'in sunumuyla izleyiciyle buluştu. Kısmetse olur yeni formatı ve yarışmacıları ile ne zaman ve hangi kanalda yayınlanıyor soruları gündeme meşgul etmeye devam ediyor. İşte bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü yayın tarihi...

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  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacıları ve yeni formatı ile izleyici karşısına çıktı. Kısmet Olur 7. bölümde ilk elemenin gerçekleştiği programda, Kaan yarışmaya veda ederken, 15 bin TL'lik büyük ödül Şeyda'nın oldu. Peki,"Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?" İşte Kısmetse Olur hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?

    KISMETSE OLUR NE ZAMAN?

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden 12 Aralık' Pazartesi günü 18.30'da yayın hayatına başladı.

    Fenomen program haftanın altı günü saat 18.30’da yayınlanıyor.

     
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?

    KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?

    Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?

    KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

    Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?

    Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

    KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLER?

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