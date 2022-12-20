Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacıları ve yeni formatı ile izleyici karşısına çıktı. Kısmet Olur 7. bölümde ilk elemenin gerçekleştiği programda, Kaan yarışmaya veda ederken, 15 bin TL'lik büyük ödül Şeyda'nın oldu. Peki,"Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda?" İşte Kısmetse Olur hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...