Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir? Kısmi Emeklilik İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Olabilir?

Kısmi Emeklilik Nedir?

Kısmi emeklilik, normal emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayamayan ancak belirli bir yaşa ulaşmış bireylerin, daha düşük prim ve çalışma yılıyla emeklilik hakkı elde etmesini sağlayan yasal bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde, erken yaşta sigortalı olan ancak çeşitli nedenlerle çalışma hayatında kesintiye uğrayan bireyler mağdur edilmeden emekli olabilir.

Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kısmi emeklilik şartları, ilk sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösterir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki sigortalılar için farklı kurallar uygulanmaktadır.

SSK (4A) Kapsamında Kısmi Emeklilik Şartları

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar için:

En az 3600 prim günü

Kadın için 50 yaş, erkek için 55 yaş

Ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresi gerekir.

Ancak 2008 reformu sonrası kademeli yaş artışı ile yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a kadar çıkabilmektedir.

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası olanlar için:

En az 4500 prim günü

Kadın için 58 yaş, erkek için 60 yaş

Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresi gerekir. İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008 sonrası olanlar için: En az 5400 prim günü Kadın için 61, erkek için 63 yaş Yaş şartı ilerleyen yıllarda kademeli olarak 65 yaşa kadar çıkmaktadır. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Kısmi Emeklilik Şartları Kadınlar için: 5400 gün prim, 58 yaş Erkekler için: 5400 gün prim, 60 yaş Her iki durumda da sigortalılık süresi aranmaz, sadece yaş ve prim günü yeterlidir. Kısmi Emeklilik Kimlere Uygundur? Uzun yıllar çalışıp prim gününü tamamlayamayanlara Aralıklı ya da düşük sigorta primiyle çalışanlara Çalışma hayatı kesintili geçen ev kadınları ve mevsimlik işçilere SGK’ya tabi çalışan ama birden fazla işyerinde çalışmayanlara Emekli olmak isteyen ancak prim eksiği nedeniyle bekleyen sigortalılara Kısmi Emeklilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler Kısmi emeklilikle emekli olan kişilerin alacağı maaş, normal emeklilikle kıyaslandığında daha düşük olur. Kıdem tazminatı ve diğer haklar açısından farklılık göstermez.