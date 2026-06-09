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        Haberler Dünyadan Kit Harington: Sophie Turner'la sevişme sahneleri iğrenç hissettirdi

        Kit Harington: Sophie Turner'la sevişme sahneleri iğrenç hissettirdi

        'Game of Thrones' dizisinde iki kardeşi oynayan Kit Harington ve Sophie Turner, yıllar sonra aynı filmde iki sevgiliyi canlandırıyor. Kit Harington, sevişme sahnelerini çekmenin tuhaf geldiğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sevişme sahneleri iğrenç hissettirdi"

        Kit Harington, 'Game of Thrones' dizisinde kız kardeşi rolünü oynayan Sophie Turner ile yeni filmde seks sahneleri çekmenin iğrenç hissettirdiğini itiraf etti.

        39 yaşındaki İngiliz oyuncu Harington, korku filmi 'The Dreadful'da 30 yaşındaki oyuncu Turner ile başrolleri paylaşıyor. Harington, Turner ile ateşli sahneler üzerinde çalışmanın garip olduğunu anlattı.

        Kit Harington ve Sophie Turner, 'Game of Thrones'ta iki kardeşi canlandırdı
        Kit Harington ve Sophie Turner, 'Game of Thrones'ta iki kardeşi canlandırdı

        Harington ve Turner , 2011'den 2019'a kadar 'Game of Thrones' dizisinde birlikte rol almıştı. Harington, Jon Snow karakterine; Turner da Sansa Stark karakterine hayat vermişti. İkili, dizide rol alırken yakın arkadaş oldular.

        İkilinin şimdi birlikte rol aldığı korku filmi, 15. yüzyılda geçiyor ve Turner, Harington'ın canlandırdığı uğursuz bir yabancının hayatına girmesiyle hayatı altüst olan Anne'i oynuyor. Turner aynı zamanda filmin yapımcılığını üstleniyor.

        Filmde Turner ile sevişme sahnelerinin olduğunu söyleyen Harington, "Yaptık. İğrençti ama sorun değildi. O muhteşem bir oyuncu. Oysa Game of Thrones'a başladığında daha çocuktu" dedi.

        Daha önce katıldığı bir TV programında konuşan Turner da Harington ile seks sahnelerini çekmenin korkunç olduğunu itiraf etmiş, şunları- anlatmıştı: 'The Dreadful' adlı muhteşem bir gotik korku filminin senaryosunu almıştım ve tüm karakterleri okuyordum, üstelik filmin yapımcılığını da üstleniyordum. Yönetmen bana 'Sence kim?' diye sordu. Aklıma gelen ilk kişi hemen Kit oldu. Senaryoyu Kit'e gönderdim ve o da bana şöyle bir mesajla cevap verdi: Evet, çok isterdim ama bu gerçekten çok tuhaf olacak, Soph.

        Ben de 'Ne saçmalıyor bu?' diye düşündüm. Sonra okumaya başladım ve 'Öpüşme, öpüşme, seks, öpüşme, seks sahnesi' diye düşündüm. Sonra da 'Aman Tanrım, bu benim ağabeyim' dedim. Ama senaryo o kadar iyiydi ki, 'Bunu yapmak zorundayız' dedik.

        Turner, sevişme sahnelerini akıllarından çıkararak oynamaya odaklandıklarını söyledikten sonra eklemişti: Bunu aklımızdan çıkarıyoruz, sonra sete gidiyoruz ve ilk öpüşme oluyor. O sahneyi izledik ve ikimizin de midesi bulandı, gerçekten çok iğrençti.

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        #Sophie Turner
        #Kit Harington
        #Game of Thrones
        #seks
        #sevişme
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