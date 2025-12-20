Habertürk
        Kıtaları birleştiren Avrasya Tüneli 9 yaşında

        Kıtaları birleştiren Avrasya Tüneli 9 yaşında

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 9 yılda 2.6 milyar dolar katkı sağladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı" dedi

        Giriş: 20.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:15
        Avrasya Tüneli 9 yaşında
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli’nin 9. yıldönümü vesilesiyle açıklamada bulundu.

        Bakan Uraloğlu, tünelin 20 Aralık 2016 tarihinde resmi açılışının yapıldığını hatırlatarak “İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14.6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildi” ifadesini kullandı.

        Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üstgeçitleri inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüsler geçebiliyor. Avrasya Tüneli’nden 2025 yılında günde ortalama 77 bin araç geçişiyle garanti seviyesinin yüzde 8 üzerine çıktık” dedi.

        EKONOMİYE KATKISI 2.6 MİLYAR DOLAR

        Söz konusu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ve mühendislik altyapısıyla, kıtaları birleştiren güzergâhı sayesinde İstanbul Boğazı geçişine hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Kozyatağı–Bakırköy koridoru baz alınarak yapılan hesaplamalara göre; tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı. 139 bin tonluk emisyon azalımıyla Avrasya Tüneli, 5,5 milyon ağacın sağlayacağı çevresel etkiye eşdeğer bir katkı sundu. 687 milyon araç/kilometrelik trafik azalımı sayesinde kaza maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf ettik. Tünelin 9 yılda ülke ekonomisine katkısı ise toplamda 2,6 milyar dolara ulaştı.”

        UNESCO DÜNYA MİRASI'NA SAYGILI TASARIM

        UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı İstanbul’un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmalarının UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle olan bağlantısını geliştirdik. Avrupa yakası sahil parkına 11 bin 642 adet yeni ağaç dikerek, 2,7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa ettik. Oyun ve egzersiz alanlarını yenileyerek proje bölgesinde, çocuk oyun alanlarını yüzde 100, ağaçlandırmayı ise yaklaşık yüzde 400 artırdık. Engelli standartlarına uygun yaya üstgeçitleri ve hemzemin yaya geçitleriyle İstanbulluların yenilenen sahil parkına erişimini kolaylaştırdık.”

