'Kitaplı tek festival'

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalinin 'Sanal Dünyada Adalet' ana temasıyla düzenlenen akademik programı başladı. Programın açılışı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in açılış konuşmasında festivalin kitaplı festival şeklinde gerçekleştirilmesinin önemli bir özellik olduğunu vurguladı. Dünyada başka kitaplı festival olmadığının altını çizen Prof. Dr. Sözüer, "Her yıl bir taraftan sinema programı yürütüyor, bir taraftan da akademik programlar ve tartışmalar yayınlıyoruz" dedi.

Açılış konuşmasını tamamlamasının ardından oturumlara geçildi. İlk oturumda 'Yapay Yargıçlar', 'Yapay Zeka ve Hukuk', 'Cambridge Analytica Skandalı Örneği Üzerinden Algoritmaların Hayatımızdaki Hayati Etkisi' konu başlıklarında Cem Say, Kemal İnan ve Bilal Eren konuşmacı olarak yer aldı. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda; bilişim sistemleri, internet iletişim hukuku, sosyal ağlar, yapay zekâ, bilişim suçları, dijital dönüşüm ve sanal alanda insan hakları gibi konular ele alındı. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Akademik Programı, 27 Kasım'a kadar düzenlenecek oturumlarla devam edecek.