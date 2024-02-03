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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ağabeyiyle fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'kardeşlik' pozu

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile fotoğrafını "Kardeşlik" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:21
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        En son SHOW TV'nin final yapan dizisi 'Aile' ile ekranlarda yer alan Kıvanç Tatltığ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ, fotoğrafına 'Kardeşlik' yazdı. Ünlü oyuncunun, Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ isimlerinde 4 kardeşi var.

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        Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...

        Aras Bulut İynemli ve kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Orçun İynemli

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        Seda Bakan ve ağabeyi Kaan Bakan

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        Mustafa Ceceli ve kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Sinan Ceceli

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        Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez

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        Derya Uluğ ile ablası Hülya Uluğ

        7

        Defne Samyeli ile kardeşi Suhan Samyeli

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        Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek

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        Oyuncu kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz

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        Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.

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        Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit

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        Oyuncu Emre Karayel ile kardeşi Cenk Karayel

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        Nurgül Yeşilçay ile kardeşi Tuğtekin Yeşilçay

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        Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy

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        Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz

        #Cem Tatlıtuğ
        #kıvanç tatlıtuğ

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