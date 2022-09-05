Danışma Kurulu üyesinden Kız Kulesi açıklaması

Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı. Ahunbay, şunları kaydetti:

"Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda.