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Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Dr. Ahunbay: Sökülmesi gereken kısım sökülmüş

Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, önemli açıklamalarda bulundu. Kuledeki restorasyonu inceleyen Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" ifadelerini kullandı

Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahunbay'dan açıklama! Kız Kulesi son durum nedir?
Danışma Kurulu üyesinden Kız Kulesi açıklaması
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HABERTURK.COM / DHA

Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi.

DHA'nın haberine göre Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi.

Tekne ile Kız Kulesine geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.

Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı. Ahunbay, şunları kaydetti:

"Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda.

Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonunu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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