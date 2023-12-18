Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar'ın başrollerinde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Necati Şahin’in kaleme alıyor. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir, uyarlama mı? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kızıl Goncalar; seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir ibare bulunmuyor.

“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.