Kızıl Goncalar konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV yeni dizisi Kızıl Goncalar gerçek hikaye mi?
Kızıl Goncalar dizisi bu akşam ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi; inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Televizyon izleyicileri için "Kızıl Goncalar konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, Kızıl Goncalar dizisi konusu hakkında detaylar...
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar'ın başrollerinde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Necati Şahin’in kaleme alıyor. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir, uyarlama mı? İşte, konuya dair ayrıntılar...
KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR, GERÇEK HİKAYE Mİ?
Kızıl Goncalar; seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir ibare bulunmuyor.
“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.
Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI
Levent Alkanlı - Özcan Deniz
Meryem Tezel - Özgü Namal
Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu
Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı
Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan
Naim Tezel - Mert Turak
Hasna Güneş - Selen Öztürk
Suavi Alkanlı - Şerif Erol
Hande Alkanlı - Duygu Sarışın
Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek
Birgül Tezel - Sitare Akbaş
Zeynep Tezel - Mina Demirtaş
Mira Alkanlı - Esma Yılmaz