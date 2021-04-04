Kızılay Suriye'de 1300 briket evi teslim ediyor 0:00 / 0:00

Suriye’deki insani krizin 10. yılında Türk Kızılay, bölgede savaştan etkilenen insanlara kendi topraklarında kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor. 10 yıldır bölgedeki desteğini arttırarak devam ettiren ve Suriyeli savaş mağduru göçmenlere, ailelere, çocuklara daha insani şartlar sağlayan Türk Kızılay önemli projelerini tamamlıyor. Bu kapsamda İdlib’in Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde Türk Kızılay tarafından açılışı yapılan 750 adet briket ev ile ihtiyaç sahiplerine daha korunaklı ve kalıcı yapılarda barınma imkanı sağlandı. Toplamda 1300 briket ev ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek.

Öte yandan Mashad Ruhin Briket Ev Proje alanında 400 metrekarelik sağlık ocağı açılışı gerçekleştirildi ve yerleşkenin içindeki caminin temel atma töreni atıldı. Yine Türk Kızılay tarafından açılışı yapılan oyun parkları ile çocukların savaş psikolojisinden bir nebze de olsa uzaklaşması hedefleniyor. Açılışı yapılan Fırın ile bölgedeki insanların ekmek ihtiyacı giderilecek. Ayrıca Sevgi Butik mağazası ile insanlar kendi ürettikleri ürünlerle hem ailelerine hem de bölgenin ekonomisine katkı sağlamış olacaklar.

1300 EV TESLİM EDİLECEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık briket evlerin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu krize en kısa sürede çözüm ve bu insanlara kalıcı çözüm sağlayacak ateşkes ve barış temenni ediyoruz. Bugün AFAD’ın organizasyonunda büyük bir hamle olarak başlatılan İblib’teki kalıcı barınma yerleşkelerinin bir kısmı açılıyor. Burada, Mashad Ruhin bölgesinde yaklaşık 1300 evimiz olacak. Bunların şu anda 748 tanesi sahiplerine teslim ediliyor. 15 gün içinde de geri kalan 540 tanesi sahiplerine teslim edilecek. 1300 ev yaklaşık 7000 insana sıcak bir yuva olacak.





720 MİLYON GIDA KOLİSİ, 56 BİN TIR İNSANİ DESTEK

Kızılay bu zamana kadar destekçilerimiz ve paydaşlarımızla Suriye içine 56 bin tır insani yardım malzemesi gönderdi. Yaklaşık 128 bin çadır ve barınma malzemesi, yaklaşık 720 milyon adet gıda kolisi, 30 milyon adet hijyen malzemesi, 2,5 milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ve battaniye dağıttı. Her gün yaklaşık 25 bin ekmek Kızılay fırınlarında pişirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Her yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile devletimiz, AFAD, operasyonlarıyla 100 bin ton un Suriye’d3 ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçme suyu ihtiyaçlarını gidermek için de kalıcı altyapı sistemlerine destek veriyoruz. Şimdiye kadar İdlib bölgesindeki kardeşlerimize 38 milyon ton içme suyu sevkiyatı yapıldı. Sağlık Bakanlığımızla birlikte işlettiğimiz 8 hastane ve 40 tıp merkezinde 3000 sağlık personelimiz çalışmakta. 4 mobil kliniğimizde de ihtiyaç sahiplerine sağlık ulaştırıyoruz. Şimdiye kadar 200 milyonu aşkın paket sağlık malzemesi bu bölgelere ulaştırıldı.

EN BÜYÜK İNSANİ YÜK İDLİB'TE

Bugün açılan evlerimiz mütevazi ama insanlar için çok çok önemli. Onların korunması ve sağlığı için, çocuklar için büyük önem arz ediyor. Bugün 2 bini aşkın mülteci kampı bulunan Suriye’de en ağır yük İdlib tarafında. 1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor. Buradaki hayat çadırlarda devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye’deki insani yardım kuruluşlarımızın tamamının desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız zeytin ağaçlarının altında, yağmurdaki balçıkta çamura bulanmış bir çocuğun ve ailenin halini görünce bizlere talimat verdi. ‘Bu insanlara koruma sağlayın, bu insanların sırtını duvara yaslayacakları bir barınma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın’ dedi. Briket evleri yaparken Cumhurbaşkanımız çok yakından takip etti. Zemine mutlaka yalıtım yapılması, ahşap veya başka bir malzeme döşenerek çocukların ayaklarının üşümemesini istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle, İçişleri Bakanımızın, AFAD’ın teşvikleriyle, STK’ların organizasyonuyla ama en önemlisi de bugün Atasay, BAKAP, For Children Smile ve ismini burada anamadığımız milyonların bağışlarıyla bugün insanlar sırtlarını duvarlara yaslayabilecekler. Başlarında bir dam olacak, kışın üşümeyecekler. Barış sağlanırsa da asli yurtlarına, kendi şehirlerine dönecekler.

KAREKOD DESTEKLİ İNSANİ YARDIM SİSTEMİ

Burada insani yardımı ve güvenliği sağlamak için ciddi ve kesintisiz bir sistem kurduk. Evlerin her birinin üzerinde karekodlar bulunmakta. Otomasyon sistemiyle o evin içinde yaşayan insanlar, isimleri, kaç kişinin yaşadığı, daha önce hangi yardımları aldığı, neye ihtiyacı olduğu, özel durumları kayıtlı. Yardım yapan arkadaşlarımız o eve gelip telefonlarıyla karekodu okuttuklarında durumu ve içerideki ihtiyaçları görebiliyor. Sağlık merkezimiz okulumuz, mescidimiz ve kurduğumuz seracılık faaliyetlerini ve el işlerini yapacakları faaliyetleri gibi pek çok farklı programla bu bölge gelişecek. Buradaki yavrularımız savaşın travmalarını zihinlerinden silecekler. Ümit ediyorum burada hayata tutunan yavrularımız Suriye’nin geleceğine sahip çıkarak şekillendirecekler.

TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİNİ UNUTMAYACAKLAR

Kötü gününde Türkiye’den elini uzatan kardeşlerini hiç unutmayacaklar. Ümit ediyoruz bu savaş son bulur ve toprakları dışında dünyaya gelmiş 1.5 milyon Suriyeli, evlerini terk etmiş 6,5 milyon Suriyeli huzur ve barış içinde yuvalarına döner, insan haklarına saygılı bir rejimle hayatlarını sürerler. Bu projenin gerçekleşmesine katkı sunan çok kıymetli bağışçılarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bizi sürekli takip eden Onursal Başkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarını ve bağışçıları teşvik eden, kendisi de tıpkı bir sivil toplum mensubu gibi davranan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya da şükranlarımızı sunuyorum. AFAD personelimize, AFAD yöneticilerimize, il müdürümüze, Kızılay çalışanlarımıza, Suriye Alan Koordinatörlüğümüze ve Suriye içinde çalışan paydaşlarımıza, personelimize, gönüllülerimize, İdlib bölgesinde bize bu desteği, güvenliği ve altyapıyı sağlayan yerel otoriteye şükranlarımızı sunuyorum.”