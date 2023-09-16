Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti 30. bölüm 15 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Son bölümün ardından gözler "Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusuna çevrildi. İşte Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

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KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer ve Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.