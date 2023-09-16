Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle

        Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

        Show TV Kızılcık Şerbeti 31. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni sezonun ilk bölümü 16 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi. Fatih ve Doğa'nın bir bebeklerini kaybettiği Kızılcık Şerbeti 30. bölümde Ömer'in de hasta olduğu öğrenildi. İşte Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 00:38 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti 30. bölüm 15 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Son bölümün ardından gözler "Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusuna çevrildi. İşte Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanına Show TV internet sitesi üzerindne ulaşabilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        3

        KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ömer ve Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu