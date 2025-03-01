Kızılcık Şerbeti 90. bölüm izle! İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Şubat Cuma akşamı 90. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Abdullah ve Işıl'ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan döner. Öte yandan Doğa'nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselir ve bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 90. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 90. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 90. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin son bölümünde Mustafa’nın, Meri ile yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Öte yandan Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanır. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 90. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Abdullah ve Işıl’ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan dönmüştür.
Yeni eviyle birlikte yeni bir hayata başladığına inanan Doğa’nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselmekte, bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelmektedir.
Harcamaların abartılı bir şekilde artması ise Fatih’i rahatsız etmektedir.
Kıvılcım, annesinin hastalığıyla uğraşmakta yine de Ömer’i ihmal etmemeye çalışmaktadır.
Firaz’ın yeni kız arkadaşını beğenen Asude, bu ilişkinin en büyük destekçisi olacaktır.
Sevtap ve Haluk’un arkadaşlığı günden güne ilerlemektedir.
Mustafa’nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir.
Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE
28 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 90. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz izleyebilirsiniz.
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