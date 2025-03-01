Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 90. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 90. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin son bölümünde Mustafa’nın, Meri ile yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Öte yandan Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanır. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…