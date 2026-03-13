'Kızılcık Şerbeti' bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım'ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 129'uncu bölümünde; boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır. Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer. Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır. İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır. Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.

