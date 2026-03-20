        Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü Show TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bu sebeple izleyiciler ''Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dram türündeki yapımın 130. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 20 Mart 2026 Show TV yayın akışı...

        Giriş: 20.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son olarak 129. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gold Film imzalı dizinin 130. bölümünün ise bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak dram türündeki yapımın yeni bölümü 20 Mart 2026 Show TV yayın akışından çıkarıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Kızılcık Şerbeti 26. bölüm tarihi…

        KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte dizi çekimlerine ara verildi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri iptal edildi.

        Bayram tatili dolayısıyla Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        20 Mart 2026 Show TV yayın akışına göre, saat 20.00’de Aile Arasında filmi sinemaseverlerle buluşacak.

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinin 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte yeni bölüm tarihi belli oldu.

        Buna göre Kızılcık Şerbeti dizisinin 130. bölümü, 27 Mart Cuma günü saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

        20 MART 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.15 İbo ile Güllüşah

        10.15 Gırgıriye

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Aile Arasında

        22.45 Aykut Enişte

        01.15 Kızılcık Şerbeti

        03.45 Aile Arasında

        05.00 Sandık Kokusu

        KIZILCIK ŞERBETİ 129. BÖLÜM ÖZETİ

        Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir.

        İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.

        Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır.

        Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer.

        Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklara geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır.

        İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır.

        Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.

        Arka Sokaklar bu akşam yok mu?
        Arka Sokaklar bu akşam yok mu?
        Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu?
        Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor