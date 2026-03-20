Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Mart Kanal D yayın akışı
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Alp Korkmaz ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almıyor Bu sebeple izleyiciler ''Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt arıyor. Polisiye türündeki yapımın 744. bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 20 Mart 2026 Kanal D yayın akışı...
Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, son olarak 743. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. D Media imzalı dizinin 744. bölümünün ise bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak polisiye türündeki yapımın yeni bölümü 20 Mart 2026 Kanal D yayın akışından çıkarıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Arka Sokaklar 744. bölüm tarihi…
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte dizi çekimlerine ara verildi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri iptal edildi.
Bayram tatili dolayısıyla Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
20 Mart 2026 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü yayında olacak.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Arka Sokaklar dizisinin 744. bölümünün 27 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
20 MART 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Beyaz'la Joker
02.15 2 Başlı Köpek Balığı
03.30 2 Başlı Köpek Balığı
04.45 Zalim İstanbul
ARKA SOKAKLAR 743. BÖLÜM ÖZETİ
Genç Yaren okuma hayalleri kurmaktadır. Onun kaybolmasıyla polise başvuran aileye dair kimi detaylar ekibin dikkatini çekecektir.
Diğer yandan Ali’nin son hamlesiyle ekip kendini bir yol ayrımında bulur.