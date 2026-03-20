        Haberler Bilgi Magazin Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Mart 2026 TRT 1 yayın akışı

        TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü TRT 1'in bugünkü yayın akışında yer almıyor. Bu sebeple izleyiciler ''Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt arıyor. Dram türündeki yapımın 22. bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 20 Mart 2026 TRT 1 yayın akışı...

        Giriş: 20.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği dizinin 22. bölümünün ise bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak dram türündeki yapımın yeni bölümü 20 Mart 2026 TRT 1 yayın akışından çıkarıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Taşacak Bu Deniz 22. bölüm tarihi…

        TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

        Bayram tatili dolayısıyla Taşacak Bu Deniz dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        20 Mart 2026 TRT 1 yayın akışına göre, saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayında olacak.

        TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte yeni bölüm tarihi belli oldu.

        Buna göre Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölümü, 27 Mart Cuma günü saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

        20 MART 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        07.00 Bayram Namazı

        08.15 Avrupalı Müslümanlar

        08.30 Bayram Sevinci

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Dengi Dengine

        15.50 Mabedin Gölgesinde

        16.15 Bayram Havası

        19.05 Ana Haber

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        23.40 Vefa Sultan

        01.35 Çöl Aslanı Ömer Muhtar

        04.10 Dengi Dengine

        TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

        Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar, Karadeniz’e sığamaz. Ama Esme ve İlve’nin bu sırrı uzun zamandır sakladıklarını anladığında deliye döner.

        Esme ile Gezep büyük bir yüzleşme yaşarlar. Esme’nin ondan istediği görevi öğrendiğinde ise şok olur.

        Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza kesme hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde büyük huzursuzluğa yol açar.

        Şerif’in kışkırttığı büyük kaosta, Oruç’un reisliği sınanır. Şimdi kan hakkı Furtunalılarındır ve Oruç düşmanlığı harlamayacak bir çözüm bulmak zorundadır. Bu süreçte, Eleni ile Oruç’un bağı daha da güçlenir.

        İso ile Fadime ise Eyüphan olayının çıkarttığı kriz yüzünden ilk defa ne kadar derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme ikisini de derinden sarsar.

        Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağılları boşaltılır. Ama Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından hiç ayırmaz. Ancak Esme, Adil’e olan kırgınlığını aşamaz.

        Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesi, Esme’yi sonuçları herkesi sarsacak bir krizin eşiğine getirir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
