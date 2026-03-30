        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 30.03.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Yeni tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin nefes kesen yeni bölümünden çarpıcı bir tanıtım daha yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Emir, iflasının sorumlusu olarak Fatih'i görürken Abdullah'ın Emir'i şirketinde işe alması, Fatih'in tepkisine yol açıyor.

        REKLAM

        Emir'in yeniden ayağa kalkma çabasını Kıvılcım'a anlatan Çimen ise beklediği karşılığı bulamıyor.

        İşiyle özel hayatı arasında sıkışan Nursema, işten ayrıldığını Asil'e söylerken Ulvi, İlhami'ye Nursema'nın artık evde kalması gerektiğini dile getiriyor.

        Tüm bu gelişmelerin ardından tehdit edilen Nilay'ın evlenme kararı, aile içinde yeni bir gerginlik yaratıyor.

        Tanıtımın finalinde ise eve gelen gizemli bir genç, yıllardır saklanan büyük bir sırrı açığa çıkarıyor.

        Kendisini evlatlık veren annesinin bu evde yaşadığını söylemesiyle birlikte yeni bölümde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
