Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın eski sevgilisi gündem oldu. Güzel ismin eski aşkı meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, eski sevgilisiyle gündeme geldi.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    38 yaşındaki Müjde Uzman ilk olarak Paramparça Aşklar dizisi ile seyirci karşısına çıkmış ve 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak boy göstermişti.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de bulunuyor.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    Güzel oyuncu Müjde Uzman, uzun bir süre Babala TV'de program yapan Oğuzhan Uğur ile aşk yaşadı. Bir ayrılıp bir barışan çiftin ilişkileri hakkında Uğur, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık.”
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

    İşte Müjde Uzman ve eski sevgilisi Oğuzhan Uğur...
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.