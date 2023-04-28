Güzel oyuncu Müjde Uzman, uzun bir süre Babala TV'de program yapan Oğuzhan Uğur ile aşk yaşadı. Bir ayrılıp bir barışan çiftin ilişkileri hakkında Uğur, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık.”