Selin Türkmen'in Gölköy tatili
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren Selin Türkmen, sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da tatil yapıyor. Gölköy'de görüntülenen Türkmen, bir plajda görüntülendi
Giriş: 24.06.2024 - 07:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:11
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SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren Selin Türkmen, tatil yapmak Bodrum'a giden ünlülerden...
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selin Türkmen, Gölköy'deki bir plajın iskelesinde görüntülendi.
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Sezonun yorgunluğunu bol bol güneşlenip yüzerek atan 24 yaşındaki oyuncunun siyah bir mayo giymeyi tercih ettiği görüldü.