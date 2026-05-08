'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda yeni isim
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Yiğit Kalkavan katıldı. Kalkavan, dizide Başak'ın (Seray Kaya) ağabeyi olan Asaf karakterine hayat verecek
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:49 Güncelleme:
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna genç oyuncu Yiğit Kalkavan dahil oldu.
Yiğit Kalkavan, dizide Başak’ın (Seray Kaya) ağabeyi olan Asaf karakterine hayat veriyor. Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde, Asaf’ın gelişi, hem Başak hem de Ünal ailesi için beklenmedik gelişmelerin habercisi oluyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!
