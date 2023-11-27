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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Nilay'ın Abdullah'ın telefonundan Alev'e aşk mesajı atarak izleyicileri şoke ettiği tanıtımda Ömer'in ikizi Bekir'in, "Bu saatten sonra ortaya çıkıp ben yaşıyorum demek herkese zarar vermek olur" sözleri dikkat çekiyor. Dilruba'nın Ünallar'ın evine misafirliğe gelmesi ile neler yaşanacağı ise heyecanla bekleniyor. Fatih'i bir otel odasında basan Doğa onun sevgilisini beklediğini iddia ederken, Fatih'in de bunu kabul etmesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Çalan kapıyı açan Doğa gördüğü kişi karşısında şaşırırken, "Fatih'in sevgilisi mi var?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 23:28
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        Kızılcık Şerbeti'nin tanıtımı yayınlandı
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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Fatih’in yeniden evlenmeyi kabul etmemesi Doğa’nın avukatıyla yaptığı planı suya düşürdü. Fatih’in yemek masasında Doğa’nın aslında bebeğin velayetini almak için oyun oynadığını ailesine söylemesi Doğa’yı şoke etti. Fatih’in kendisini takip ettiğini öğrenen Doğa’yı avukatının da bırakması kapana kısılmasına neden oldu. Kıvılcım’dan hastalığını gizleyerek onun hayatından çıkan Ömer bu tavrından vazgeçmedi. Kıvılcım ve Ertuğrul’un çıktığı akşam yemeğine Gonca ile birlikte giden Ömer, sevdiği kadını bir kez daha yıkmayı başardı. Ömer’i başka bir kadınla gören Kıvılcım büyük bir üzüntü yaşadı. Ömer’in evine, yıllar önce kaybettiği ikiz kardeşi Bekir’in gelmesi bölümün final sahnesine damga vurdu. Akıllarda bir çok soru bırakan bölümde hem Ömer hem de ikizi Bekir’e hayat veren Barış Kılıç’ın başarılı performansı övgü topladı.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 41. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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