'Kızılcık Şerbeti'nin sezon final tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü yayınlanacak sezon finali bölümünden ekrana gelen yeni tanıtımı nefesleri kesti.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 138'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; Salkım, şehir dışına taşınacak olan Nursema ve İlhami için veda yemeği düzenliyor.

Herkesin bir araya geldiği davette Ömer'in, Hilal'le birlikte katıldığını gören Kıvılcım hayal kırıklığına uğruyor.

Ailesine veda ederek İlhami ile yola çıkan Nursema'nın ayrılmak istediğini açıklamasıyla büyük bir trafik kazası yaşanıyor.

Aynı esnada Asil'in de kaza geçirmesi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Tansiyonun düşmediği tanıtımda Çimen, Başak ve Salkım arasında çıkan büyük tartışma üzerine Nilay’ın feryatları Ünal köşkünde kopacak kıyametin habercisi oluyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dördüncü sezon final bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!