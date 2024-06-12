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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından set arkası paylaşımları - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından set arkası paylaşımları

        Geçtiğimiz cuma günü sarsıcı bir bölümle sezon finali yapıp gündem olan 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından Doğukan Güngör, çok konuşulan sahnenin kamera arkasında yaşananları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:56
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        Geçtiğimiz cuma günü çok konuşulan bir bölümle sezon finali yapan SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde, 'Nilay' karakterinin Ömer ve Görkem'in geçmişte yaşadığı ilişkiyi ifşa etmesiyle evde büyük bir kaos oluşmuştu.

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        Dizide 'Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, yayınlandığı saatten itibaren Türkiye'nin gündemine oturan o final sahnesinin kamera arkasında yaşananları paylaştı.

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        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar ise o videoyu ve bir fotoğraf yayınlayıp önce - sonra paylaşımında bulundu.

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        Dizinin 'Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, ilk önce videoyu alıntılayarak; "Çok yükleniyorsunuz kendinize. Bu kadar kızacak bir durum yok" ifadelerini kullandı. Daha sonra da fotoğrafı alıntılayarak; "Kafam yarılmışken arkadaşlarım" notunu düştü.

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        Emrah Altıntoprak, dizinin Nursema'sınında es geçmedi. Finalde Abdullah ve Ömer karakterinin kavgasının ortasında olduğu bir video daha paylaşıp; "Bu kızı da çubuk gibi bir oraya bir buraya koydular" notunu düştü.

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        Emrah Altıntoprak, daha sonra 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun, tansiyonu yüksek bir bölümden video paylaşıp; "Son bölümü hep beraber Sibel abla gibi izledik mi peki?" ifadelerine yer verdi.

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        Bu arada, rahatsızlığı nedeniyle dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, eski rol arkadaşları; Rahimcan Kapkap, Emrah Altıntoprak ve Serkan Tınmaz'ı yemeğe çıkardı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #kızılcık şerbeti
        #Doğukan Güngör
        #Sıla Türkoğlu
        #özge özacar
        #Emrah Altıntoprak
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