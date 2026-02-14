'Kızılcık Şerbeti', soluksuz izlendi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü her hafta olduğu gibi soluksuz izlendi.

'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN İZLENME ORANLARI • ABC1’de... 7.66 izlenme oranı, 18.37 izlenme payı. • AB’de... 6.69 izlenme oranı, 18.97 izlenme payı. • Total Grubunda... 6.63 izlenme oranı, 16.07 izlenme payı.

Sosyal medyada her bölümüyle yankı bulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 2 saat TT listesinde yer aldı. Dizinin yeni bölümünde merakla beklenen Fatih ve Başak’ın yakınlaşması ekrana geldi.

125'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde Elif’in, Nursema ve Asil’in aşk yaşadığını iddia etmesi Ünallar’da yeni krizin miladı oldu. Nursema’nın Elif’e attığı tokat ev halkını ikiye bölerken Abdullah ve Salkım arasında da gerginliğe neden oldu. Asil, Elif ile ilişkisini zamana bırakırken Nursema, babasına İlhami ile görüştüğü yalanını söylemek zorunda kaldı. Abdullah’ın, Nursema’dan İlhami ile bir an önce evlenmesini istediği heyecanlı bölümde Nursema, yalanını İlhami’ye açıklamak zorunda kaldı.

Elif’in sözleri Nursema’nın sabrını taşırdı;

Ömer, evliliğini zihninde çoktan bitirmiş olmasına rağmen Bade’nin aniden ortadan kaybolması boşanma planını altüst etti. Bade’nin yarattığı kaosun faturasını Kıvılcım’ın ödemesinden mahcup olan Ömer, özür dileyerek Bade ile ayrılacağını açıkladı. Herkesi bir araya getiren Asil’in dijital platformunun lansman gecesinde Kıvılcım’ın Tuncay ile ilerleyen samimiyetine şahit olan Ömer, Kıvılcım’ı kaybetmekten korktu.