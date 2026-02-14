'Kızılcık Şerbeti', soluksuz izlendi

• ABC1’de... 7.66 izlenme oranı, 18.37 izlenme payı.
• AB’de... 6.69 izlenme oranı, 18.97 izlenme payı.
• Total Grubunda... 6.63 izlenme oranı, 16.07 izlenme payı.
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü her hafta olduğu gibi soluksuz izlendi.
'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.
Sosyal medyada her bölümüyle yankı bulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 2 saat TT listesinde yer aldı. Dizinin yeni bölümünde merakla beklenen Fatih ve Başak’ın yakınlaşması ekrana geldi.
Dizinin yayınlanan bölümünde Elif’in, Nursema ve Asil’in aşk yaşadığını iddia etmesi Ünallar’da yeni krizin miladı oldu. Nursema’nın Elif’e attığı tokat ev halkını ikiye bölerken Abdullah ve Salkım arasında da gerginliğe neden oldu. Asil, Elif ile ilişkisini zamana bırakırken Nursema, babasına İlhami ile görüştüğü yalanını söylemek zorunda kaldı. Abdullah’ın, Nursema’dan İlhami ile bir an önce evlenmesini istediği heyecanlı bölümde Nursema, yalanını İlhami’ye açıklamak zorunda kaldı.
Elif’in sözleri Nursema’nın sabrını taşırdı;
Ömer, evliliğini zihninde çoktan bitirmiş olmasına rağmen Bade’nin aniden ortadan kaybolması boşanma planını altüst etti. Bade’nin yarattığı kaosun faturasını Kıvılcım’ın ödemesinden mahcup olan Ömer, özür dileyerek Bade ile ayrılacağını açıkladı. Herkesi bir araya getiren Asil’in dijital platformunun lansman gecesinde Kıvılcım’ın Tuncay ile ilerleyen samimiyetine şahit olan Ömer, Kıvılcım’ı kaybetmekten korktu.
Ömer, Kıvılcım’a Bade’yi hayatından çıkardığını söyledi;
Yayınlanan bölüme ekrana gelen davet gecesinde peş peşe gelen itiraflar damga vurdu. Asil, Nursema’ya nereye kadar köşe kapmaca oynayacağız diyerek duygularını ortaya dökerken Abdullah, İlhami’ye kızı ile uzatmadan evlenmesi gerektiğini söyledi. Asil’in ardından İlhami’nin de duygularını dile getirmesi Nursema’yı seçim yapmaya zorladı. Bölümün final sahnesinde, Fatih ve Başak arasındaki aşk gerilimi doruk noktasına ulaştı. Boşanmalarına sadece bir gün kala ikili arasında şiddetli bir kıskançlık krizi yaşanırken Başak, ilk kez duygularını açıkça belli etti. Başak’ın oyunuyla bir odada kilitli kalan ikilinin bu yakınlaşması "Ayrılık kararı son anda değişecek mi?" sorusunu akıllara getirdi.
“BEN NURSEMA’YA HALA ÇOK AŞIĞIM!”
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ünallar, Ramazan ayını iftar çadırında karşılıyor. Ömer ve Kıvılcım, bebeklerinin doğumda karışma ihtimaline karşı yaptıkları testin sonuçlandığının haberini alıyorlar. İlhami, hâlâ çok sevdiğini itiraf ettiği Nursema’ya evlenme teklifinde bulunuyor. Nursema’nın, Asil’e olan duygularına rağmen İlhami’nin teklifini kabul etmesiyle yaşanacaklar yeni bölüme dair merakı artırıyor.
'Kızılcık Şerbeti’nin 126'ıncı Bölüm Tanıtımı;
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!