Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27'nci haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 94-75 yenildi.
Anadolu Efes, bu sezon ligde 13'üncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip 12'nci galibiyetine ulaştı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)
Kızılyıldız: Vildoza 6, Lazerevic 5, Dobric 15, Kuzmic 5, Bentil 10, Campazzo 22, Mitrovic 10, Martin 2, Nedovic 9, Markovic 3, Petrusev 7
Anadolu Efes: Beaubois 15, Clyburn 12, Buğrahan Tuncer 8, M'Baye 12, Zizic 16, Singleton, Bryant 10, Erten Gazi, Dunston 2
1. Periyot: 20-25
Devre: 49-45
3. Periyot: 68-67
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