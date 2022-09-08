Kızılyıldız Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi tüm heyecanı ve hızıyla devam ederken izleyicilerin merakla beklediği Kızılyıldız - Monaco maçı bugün Belgrad'da oynanacak. Takımların ilk 11'i henüz belirsizken, maçın saati ve yayıncısı belli oldu.

KIZILYILDIZ - MONACO MAÇI NE ZAMAN?

Kızılyıldız - Monaco maçı 8 Eylül 2022 tarihinde saat 22:00'da oynanması planlanıyor.

KIZILYILDIZ - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kızılyıldız - Monaco maçı saat 22:00'da Exxen platformu üzerinde yayınlanıyor.

KIZILYILDIZ - MONACO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız - Monaco müsabakasında ev sahipliğini Kızılyıldız yapıyor. Maç Belgrad'da Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak.