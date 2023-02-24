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Haberler Para Kur korumalı mevduat 1.5 trilyon liraya yaklaştı
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KKM 1.5 trilyon liraya yaklaştı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki yükseliş 6. haftasına girdi. KKM'de biriken toplam para 1 trilyon 499 milyar lirayı aşarak yeni zirvesine ulaştı. Son 6 haftada KKM'deki yükseliş 129 milyar 843 milyon lirayı buldu

Kur korumalı mevduat 1.5 trilyon liraya yaklaştı

BDDK 17 Şubat haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre KKM hesapları söz konusu haftada bir önceki haftaya göre 16 milyar 434 milyon TL artarak 1 trilyon 499 milyar 852 milyon TL'ye ulaştı. Böylece KKM hesaplarında yeni zirve görülmüş oldu.

Geçen haftayla beraber KKM hesaplarında 6 hafta üst üste yükseliş yaşanmış oldu.

KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Bu haftadan sonra ise rüzgar tersinde döndü. 6 haftada KKM hesaplarında 129 milyar 843 milyon liralık artış yaşandı.

OCAK SONUNDAN İTİBAREN HIZLANDI

Özellikle 27 Ocak haftasından sonra ise KKM'deki yükseliş hızlandı. Bunda atılan adımlar etkili oldu. Söz konusu haftada Merkez Bankası , bankalara taraf olduğu Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz üst sınırını kaldırdı. KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Mevduatta faiz limitinin kaldırılmasıyla kurdaki yatay seyrin azalttığı KKM'nin cazibesinin yeniden yükseltilmesi hedeflendi.

KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

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