Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.427,14 %1,72
        DOLAR 44,1164 %0,06
        EURO 51,0094 %0,00
        GRAM ALTIN 7.347,22 %0,14
        FAİZ 39,36 %1,18
        GÜMÜŞ GRAM 123,52 %1,59
        BITCOIN 70.413,00 %-0,34
        GBP/TRY 59,1358 %0,00
        EUR/USD 1,1554 %-0,11
        BRENT 98,00 %6,54
        ÇEYREK ALTIN 12.012,70 %0,14
        Haberler Ekonomi Para KKM 2 milyar liranın altına düştü - Para Haberleri

        KKM 2 milyar liranın altına düştü

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM 2 milyar liranın altına düştü

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart haftasında yaklaşık 34 milyar 651 milyon lira artarak 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liradan 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 437 milyar 403 milyon lira azalarak 27 trilyon 849 milyar 145 milyon liraya düştü.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 13 milyar 916 milyon lira artarak 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 723 milyar 546 milyon lirası konut, 46 milyar 651 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 34 milyar 212 milyon lira yükselerek 3 trilyon 711 milyar 810 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 900 milyar 693 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 94 milyar 379 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 806 milyar 314 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 713 milyon lira artışla 657 milyar 249 milyon liraya çıktı.

        Takipteki alacakların 491 milyar 538 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 8 milyar 915 milyon lira artarak 5 trilyon 449 milyar 587 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'ın İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 40 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahalle ve hudut karakolu yollarını açmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar