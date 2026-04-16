        ÇEYREK ALTIN 11.334,61 %0,57
        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya geriledi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 10 Nisan itibarıyla 222 milyar 316 milyon lira artarak 24 trilyon 901 milyar 906 milyon liradan 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 68 milyar 696 milyon lira artarak 28 trilyon 222 milyar 359 milyon liradan 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredileri 3 trilyon 172 milyar liraya yükseldi

        Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 12 milyar 734 milyon lira artarak, 3 trilyon 172 milyar 12 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 752 milyar 738 milyon lirası konut, 45 milyar 607 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 373 milyar 667 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 43 milyar 748 milyon lira artarak 3 trilyon 886 milyar 522 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 3 trilyon 32 milyar 767 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 149 milyar 91 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 883 milyar 676 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar arttı

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 58 milyon lira artışla 688 milyar 632 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 520 milyar 426 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 231 milyon lira artarak 5 trilyon 544 milyar 282 milyon liraya yükseldi.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Menenjit şüphesiyle tedaviye alınan 14 yaşındaki Çağla, entübe edildi

        ZONGULDAK'ta baş ağrısı çeken ve 4 gün boyunca tanı almayan Çağla Savaş (14), menenjit şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla Savaş entübe edilirken, babası Emrah Savaş, 8 Nisan'dan bu yana kızının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini belirterek, "Ertesi akşam çocuğum yine r...
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
