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KKM'de son 1 yılın en büyük artışı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 7 Nisan haftasında 75.7 milyar lira artarak 1 trilyon 776 milyar lirayı aştı. Bu son 1 yıldaki en büyük haftalık artış oldu. Söz konusu yükselişte 31 Mart'ta KKM'deki faiz üst sınırının kaldırılması ve bankalar tarafından verilen faizin yaklaşık 2 katına çıkması etkili oldu. Son olarak 2022'de 1 Nisan haftasında 85 milyar liralık artış yaşanmıştı. Son veriyle beraber KKM'de 13 haftada üs üste artış yaşandı. 13 haftada KKM'deki yükseliş 406.8 milyar lirayı buldu

KKM'de son 1 yılın en büyük artışı

BDDK 7 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 776 milyar 830 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

7 Nisan haftasında KKM hesaplarında 75 milyar 767 milyon liralık artış yaşandı. Bu 2022 1 Nisan haftasındaki 85 milyar 264 milyon liralık artıştan bu yana en yüksek haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti. 31 Mart haftasında yükseliş 28 milyar 229 milyon lira oalrak kayıtlara geçmişti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 13 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 13 haftada hesaplarda 406 milyar 821 milyon liralık artış yaşandı.

Sektör KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
7.04.2023 1.776.830,47 75.767,28
31.03.2023 1.701.063,19 28.229,98
24.03.2023 1.672.833,21 33.071,32
17.03.2023 1.639.761,89 36.343,89
10.03.2023 1.603.418,00 26.227,24
3.03.2023 1.577.190,76 25.365,53
24.02.2023 1.551.825,23 51.973,03
17.02.2023 1.499.852,20 16.433,22
10.02.2023 1.483.418,98 27.682,69
3.02.2023 1.455.736,29 48.892,08
27.01.2023 1.406.844,21 21.198,68
20.01.2023 1.385.645,53 12.230,77
13.01.2023 1.373.414,76 3.405,67
6.01.2023 1.370.009,09 -45.293,48
30.12.2022 1.415.302,57 -47.900,76
23.12.2022 1.463.203,33 -2.196,42
16.12.2022 1.465.399,75 837,91
9.12.2022 1.464.561,84 1.038,09
2.12.2022 1.463.523,75 -7.828,09
25.11.2022 1.471.351,84 6.139,61
18.11.2022 1.465.212,23 -9.229,27
11.11.2022 1.474.441,50 981,09
4.11.2022 1.473.460,41 10.608,34
28.10.2022 1.462.852,07 8.727,38
21.10.2022 1.454.124,69 11.013,18
14.10.2022 1.443.111,51 20.557,64
7.10.2022 1.422.553,87 21.795,73
30.09.2022 1.400.758,14 29.957,94
23.09.2022 1.370.800,20 21.996,51
16.09.2022 1.348.803,69 21.586,98
9.09.2022 1.327.216,71 19.665,93
2.09.2022 1.307.550,78 30.227,66
26.08.2022 1.277.323,12 30.569,64
19.08.2022 1.246.753,48 40.166,47
12.08.2022 1.206.587,01 36.778,35
5.08.2022 1.169.808,66 35.971,02
29.07.2022 1.133.837,64 32.514,68
22.07.2022 1.101.322,96 32.191,31
14.07.2022 1.069.131,65 2.775,14
8.07.2022 1.066.356,51 26.636,27
1.07.2022 1.039.720,24 21.522,34
24.06.2022 1.018.197,90 26.117,62
17.06.2022 992.080,28 29.216,17
10.06.2022 962.864,11 31.877,87
3.06.2022 930.986,24 26.847,48
27.05.2022 904.138,76 29.385,41
20.05.2022 874.753,35 25.882,88
13.05.2022 848.870,47 29.849,48
6.05.2022 819.020,99 8.698,06
29.04.2022 810.322,93 28.290,53
22.04.2022 782.032,40 25.405,13
15.04.2022 756.627,27 27.961,67
8.04.2022 728.665,60 32.974,18
1.04.2022 695.691,42 85.264,12
25.03.2022 610.427,30 29.260,61
18.03.2022 581.166,69 19.049,75
11.03.2022 562.116,94 22.959,89
4.03.2022 539.157,05 19.017,48
25.02.2022 520.139,57 50.909,21
18.02.2022 469.230,36

FAİZ LİMİTİ KALDIRILDI

KKM'de son olarak 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı.

Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'ye çıktı. Bu da ürüne ilgiyi artırdı.

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