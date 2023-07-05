KKM destekleri tamamen Merkez tarafından verilecek

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AK Parti TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününe ilişkin bir değişiklik yer aldı.

Teklifte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL'den KKM'ye geçen hesaplara destek uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

Şu anki uygulamaya göre Merkez Bankası sadece dövizden KKM'ye dönüşen hesaplara destek sağlıyor.

Buna ek olarak, torba kanun teklifinde KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.