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Haberler Para KKM destekleri tamamen Merkez Bankası tarafından verilecek
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KKM destekleri tamamen Merkez tarafından verilecek

Torba kanun teklifinde, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na (TCMB) devri öngörüldü

KKM destekleri tamamen Merkez Bankası tarafından verilecek
HABERTURK.COM

AK Parti TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününe ilişkin bir değişiklik yer aldı.

Teklifte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL'den KKM'ye geçen hesaplara destek uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

Şu anki uygulamaya göre Merkez Bankası sadece dövizden KKM'ye dönüşen hesaplara destek sağlıyor.

Buna ek olarak, torba kanun teklifinde KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.

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