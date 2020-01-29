Naime Sert nsert@haberturk.com

Zafer İnşaat Yatırım Holding bünyesindeki Concorde Hotels&Resorts, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ikinci yatırımını Lefkoşa'ya yaptı. KKTC'nin en yüksek binası konumundaki 18 katlı, yarım kalan inşaatı satın alan holding, binayı Concorde Tower Lefkoşa adıyla hizmete açmaya hazırlanıyor.

'KKTC'DEKİ TOPLAM YATIRIM 250 MİLYON DOLARA ULAŞACAK'

Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı, Concorde Tower Lefkoşa'nın toplam yatırım bedelinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu söyledi.

Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Seyfittinoğlu Bafra'da basın mensupları ile bir araya geldi. Yağcı, KKTC'deki toplam yatırımlarının 250 milyon dolara ulaşacağını kaydetti. Grup, 2018'de Bafra bölgesinde Concorde Luxury Resort Hotel ile hizmet vermeye başlamıştı.

'HAZİRAN AYINDA AÇILACAK'

Yağcı'nın verdiği bilgiye göre Concorde Tower Lefkoşa'nın 2020 yılı haziran ayında açılması planlanıyor. 30 bin metrekare kapalı alanda 125 oda ve 250 yatak kapasitesi ne sahip otel lüks ve butik hizmet anlayışıyla hizmet verecek.

Zafer İnşaat Yatırım Holding, 2005 yılında efsane uçak Concorde’dan ilham alınarak Antalya Lara'da inşa edilen Concorde De Luxe Lara Otel'le turizm sektörüne girmişti.

Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Seyfittinoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ŞEHİR OTELCİLĞİ ALANINDA AÇIK VAR'

Türkiye'deki yatırımlarının da devam ettiğini kaydeden Yağcı "Uluslararası faaliyetlerimizden elde ettiğimiz geliri turizm alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye ve KKTC'de değerlendiriyoruz. Lefkoşa'da şehir otelciliği henüz istenen seviyede değil. Etkinlik yapılacak, konferans düzenlenecek, basın toplantısı yapılacak otel yok. Türkiye'den gelen bürokrasinin burada toplanıp, etkinlik yapabileceği bir kongre alanı yok. Bu eksik alanı tamamlamak için böyle bir yatırım yaptık. Antalya'da 2005'ten bu yana turizme hizmet veriyoruz. Bodrum'da kısmi olarak tamamlanmış bir yatırımımız var, buradaki otelimizi de 2021 ya da 2022 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

'TURİZM ANLAYIŞI DEĞİŞTİ'

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yağcı, "Geçen sene Türkiye'de turizmden çıkmayı düşünen şirketler, zor durumda kalıp tesislerin el değişmesi söz konusu olan bir ortam varken, bu sene bu durum ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. Türkiye ve KKTC'nin turizm potansiyellerini değerlendiren Yağcı, KKTC'de son birkaç yıldır turizm anlayışının değiştiğine dikkat çekti.

Yağcı "Kıbrıs denildiğinde eskiden akla sadece casino gelirdi. Burada biz bu işi, gerçek manada otelcilik ve resort anlayışına çevirdik. Bütün kurgumuzu buna göre yaptık. Müşteri profilimize baktığımızda ise yüzde 45-50 arası Türk ve Kıbrıslı, geri kalanı yabancı." dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİYEYATIRIM YAPABİLİRİZ'

Yenilenebilir enerji yatırımında iştahlarının devam ettiğini dile getiren Yağcı, ilerleyen dönemde KKTC'de yatırımlarında tüketilen enerjinin bir kısmını kendilerinin üretip karşılayacağını söyledi. Enerji maliyetlerinin KKTC'de Türkiye'ye göre çok yüksek olduğunun altını çizen Yağcı, "Antalya'da 1 yıldaki enerji maliyetimize, KKTC'de 1.5 ayda ulaşıyoruz. Türkiye ve KKTC'de 2 bin 500'e yakın istihdam yaratıyoruz. Aynı zamanda KKTC'de kendi enerjimizin büyük bir bölümünü karşılamak üzere yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz." dedi.

'ULAŞIM SORUNU BÜYÜK'

KKTC’nin ulaşım sorununun da ülke turizmi açısından hayati konulardan biri olduğuna işaret eden Yağcı, Türkiye'den KKTC'ye uçak biletlerinin zaman zaman 3.500 TL'yi aştığına dikkat çekti. Türkiye’den yapılan uçak seferlerinde KKTC’nin iç hat sayılması için girişimde bulunulduğunu hatırlatan Yağcı, tavan fiyat uygulamasına KKTC'nin de dahil olması gerektiğini söyledi.