Klasik müziğin seçkin isimleri İstanbul Müzik Festivali'ne geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali, 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.

Festival, Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra kuşağının en parlak piyanistlerinden Bruce Liu, karizmatik viyolonselci Kian Soltani, enerjik yorumları ve kusursuz uyumlarıyla dikkat çeken piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen, Batı’nın geleneğini, Doğu’nun derinliğiyle benzersiz bir biçimde birleştiren piyanist Behzod Abduraimov, çağımızın en büyük tenorlarından Ian Bostridge, ödüllü kontrtenor Iestyn Davies ve "Fadonun kasırgası" olarak anılan Sara Correia gibi isimlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde seçkin sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

REKLAM

Dünya sahnelerinin önde gelen orkestraları ve solistleri festivalde buluşacak

AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & BEHZOD ABDURAIMOV 11 Haziran Perşembe, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

54. İstanbul Müzik Festivali, Batı’nın geleneğini, Doğu’nun derinliğini ve sınır tanımayan bir yeteneği benzersiz ve güçlü bir biçimde birleştiren Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle açılıyor. Rus klasik müzik geleneğinin biri Romantik diğeri modernist iki büyük temsilcisine ayrılan bu programda Rachmaninoff’un tüm dünyada ününü pekiştiren ve zamanla popüler kültüre girerek Rocky 2 filmiyle de özdeşleşen 2. Piyano Konçertosu ile Stravinsky’yi 27 yaşında uluslararası üne kavuşturan Ateş Kuşu balesi üzerine daha sonra yazdığı süiti seslendiriliyor. 11 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Tekfen Vakfı.

REKLAM

CCN/ATERBALLETTO 12 Haziran Cuma, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu 13 Haziran Cumartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

İtalya’nın uluslararası çapta en tanınmış çağdaş dans topluluğu CCN/Aterballetto, dünya çağdaş dans sahnesinin önde gelen koreograflarının imzasını taşıyan üçlü bir programla festivale konuk oluyor. Neredeyse tüm prestijli toplulukların repertuvarında eserleri mutlaka yer alan bol ödüllü Fransız koreograf Angelin Preljocaj Beethoven’ın Ayışığı Sonatı’nın eşlik ettiği lirik ve empresyonist bir düet olan Reconciliatio’da (Uzlaşma) dansın sözle anlatılamayanı ifade edebilme gücünü harekete geçirecek. Cüretkâr ve özgün vizyonu bir nesil dans sanatçısına ilham kaynağı olmuş Kanadalı koreograf Crystal Pite Solo Echo’da (Yalnız Yankı) Brahms’ın iki viyolonsel sonatı ile Mark Strand’ın Kış için Dizeler şiirinden hareketle kaybediş ve kabulleniş temalarını, duyarlı olduğu kadar çarpıcı bir biçimde işleyecek. Akşamın finalinde ise enerjik ve eğlenceli Rhapsody in Blue (Mavi Rapsodi) her şeyin mümkün olduğu, sürprizlerle dolu bir dünyanın kapısını aralayacak. Kendi estetik çizgilerini geliştiren Iratxe Ansa-Igor Bacovich ikilisi Gershwin’in sevilen eseri üzerine yarattıkları koreografide CCN/Aterballetto’nun 16 dansçısının da teknik ve ifade güçlerini sergilemelerine imkân tanıyacak. Program ülkemizin iki genç yeteneği, viyolonselci Dorukhan Doruk ile piyanist Korkmaz Can Sağlam’ın güçlü yorumlarından Brahms ve Beethoven sonatlarıyla bir müzik ve dans şölenine dönüşecek. 12 Haziran Cuma saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek ilk etkinlik Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding’in gösteri eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 13 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek ikinci etkinliğin gösteri sponsoru ise ENKA Vakfı.

REKLAM

KAMMERAKADEMIE POTSDAM & JUSSEN PİYANO İKİLİSİ 15 Haziran Pazartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Almanya’nın önde gelen oda orkestralarından Kammerakademie Potsdam, enerjik yorumları ve kusursuz uyumlarıyla dikkat çeken piyano ikilisi Lucas Jussen & Arthur Jussen ile festival sahnesinde buluşuyor. Haydn ve Mozart’ın klasik zarafeti, Schreker’in geç romantik renkleri ve Ravel’in modernist diliyle zenginleşen program, iki piyanonun orkestrayla kurduğu dinamik diyalog üzerinden canlı ve çok katmanlı bir müzikal panorama sunuyor. 15 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Türkiye İş Bankası.

BİFO: MORRICONE - SİNEMANIN SESİ 16 Haziran Salı, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Sinema tarihine damga vurmuş besteleriyle hafızalara kazınan Ennio Morricone’nin ikonik eserleri, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası tarafından yeniden hayat buluyor. Şef Dirk Brossé yönetimindeki konserde; Koro İstanbul’un katkıları, genç soprano Nazlıcan Karakaş’ın yorumu ve Morricone ile Hans Zimmer projeleriyle tanınan flütçü Veronika Vitazkova’nın yanı sıra Pierre Planas, Nurkan Renda ve Tunca Olcayto’nun eşlikleriyle bestecinin epik ve lirik dünyası sahneye taşınacak. 16 Haziran Salı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Borusan Holding.

REKLAM

VİYANA SENFONİ ORKESTRASI & BRUCE LIU 23 Haziran Salı, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

125 yıllık köklü geçmişiyle Avrupa müzik geleneğinin en seçkin temsilcilerinden Viyana Senfoni Orkestrası, festivale iki akşamlık görkemli bir programla konuk oluyor. Daimi şefi Petr Popelka yönetimindeki orkestra, ilk akşam sahneyi 2021 Uluslararası Chopin Piyano Yarışması birincisi, kuşağının en parlak isimlerinden Bruce Liu ile paylaşacak. Programda Beethoven’ın dramatik yoğunluğu ve lirizmi ustalıkla bir araya getiren 3. Piyano Konçertosu ile Schubert’in ihtişamı nedeniyle “Büyük” olarak anılan 9. Senfoni’si yer alıyor. 23 Haziran Salı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Aromsa.

VİYANA SENFONİ ORKESTRASI & KIAN SOLTANI 24 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

REKLAM

Orkestranın festivaldeki ikinci konserinde sahnede, yorumlarının derinliği ve sahne karizmasıyla uluslararası müzik çevrelerinde özel bir yere sahip viyolonselci Kian Soltani olacak. Dvořák’a adanan programda bestecinin Amerika yıllarında kaleme aldığı ve “Yeni Dünyadan” alt başlığıyla anılan 9. Senfoni’si ile romantik repertuvarın en sevilen eserlerinden Si minör Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. 24 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv.

Festivalin tüm programını incelemek için: muzik.iksv.org/tr/program

Festival biletleri satışta

Festival biletleri passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilir. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 50 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek.