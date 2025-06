Klasik müzik ve rock'ı buluşturan ORBI CRR'de

Fagot, kontrbas, Hammond org ve perküsyonun klasik müzikte genellikle arka planda konumlandırılan karakterleri, bu kez sesin merkezine doğru ilerliyor. The Oscillating Revenge of the Background Instruments (ORBI), klasik müzik eğitimi almış üç müzisyen ile soul, blues ve rock alanlarında geniş tecrübeye sahip bir sanatçıyı bir araya getirerek, her iki müzik dünyası arasında alışılmadık ama son derece etkileyici bir ifade alanı kuruyor. Grup, 13 Haziran Cuma akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştireceği konserde, klasik müziğin geç romantik mirasını ve rock’ın çarpıcı enerjisini bir arada yorumladığı programıyla dinleyici karşısında olacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

REKLAM

Bram van Sambeek

Klasikten Gelen Güç, Rock’la Buluşan Dönüşüm

ORBI üyeleri; fagotta Bram van Sambeek, kontrbasta Rick Stotijn, perküsyonda Marijn Korff de Gidts ve Hammond orgda Sven Figee’den oluşuyor. Bu dört müzisyen, gerek klasik sahnelerdeki yerleşik kimlikleri gerekse türler arası geçişlere açıklıkları sayesinde ORBI çatısı altında “chamber rock” olarak tanımlanabilecek yeni bir müzikal alan oluşturuyor. Konserde seslendirilecek düzenlemeler, hem grup üyelerinin hem de düzenlemeci Marijn van Prooijen’in imzasını taşıyor.

Mahler’den Metallica’ya Uzanan Yeni Bir Hikâye ORBI’nin repertuvarı, geç romantik dönemin güçlü temsilleri arasında yer alan G. Mahler’in Totenfeier ve Urlicht bölümleriyle açılıyor. Ardından R. Wagner’in Wotan’s Abschied sahnesi ve S. Prokofiev’in Tybalt’s Death bölümüyle dramatik yapı derinleşiyor. Konserin ikinci yarısında ise repertuvar çağdaş etkilere yöneliyor. E. Morricone’nin The Ecstasy of Gold eseri, Radiohead’in Spectre ve Muse’un Unsustainable parçalarıyla sinematik ve elektronik ses dünyalarına geçiliyor. Metallica’nın Fight Fire with Fire, The Doors’un The End ve Avenged Sevenfold’un Nobody yorumları, ORBI’nin ritmik anlatımına dinamik bir karakter kazandırıyor. REKLAM Enstrümanların Sınırlarını Aşan Müziğin Peşinde Grubun müzikal yaklaşımı, klasik enstrümanların ses potansiyellerini yeniden düşünmeye davet eden bir anlayışla şekilleniyor. Özellikle Mahler ve Wagner’in geç romantik estetiğiyle metal ve progresif rock müziğin yapısal dramatizmini yan yana getiren bu repertuvar, hem klasik müzik dinleyicileri için yeni açılımlar hem de rock müzik dinleyicileri için farklı bir derinlik sunuyor. ORBI, bu iki alan arasında ortak bir anlatı zemini inşa ediyor.