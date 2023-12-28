Kobra Murat ameliyattan önce helallik istedi: Ölüm tehlikesi olduğunu söyledi | Kobra Murat hastalığı nedir, son durumu ne?

Kobra Murat ameliyattan önce helallik istedi: Ölüm tehlikesi olduğunu söyledi | Kobra Murat hastalığı nedir, son durumu ne?

Şov dünyasının eğlenceli isimlerinden birisi olan Kobra Murat, Belçika seyahati dönüşünde hastaneye kaldırıldı. Durumunun acil olduğunu bildiren Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek tanınan Murat Divandiler ameliyattan önce sevdiklerinden helallik istedi.

Belçika seyahati dönüşünde karnında bir patlama hissettiğini söyleyen Kobra Murat paylaştığı videoda "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış" açıklamasında bulundu.

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Açıklamasına "Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum" sözleriyle devam etti.