Koç Holding'den ilk çeyrekte 14.3 milyar dolar ciro

Koç Holding, 2025 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14.3 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 801 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 14.5 milyar dolara ulaştı.

2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "2025 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyada hâkim olan belirsizliklere ve zorluklara rağmen ülke ekonomimize katma değer sağlayacak stratejik yatırımları hayata geçirdik. Dengeli portföy yapımız, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde, bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü finansal yapımızı koruduk" dedi.

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'TOFAŞ İDDİALI BİR NOKTAYA TAŞINACAK'

Türkiye’nin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacak önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Çakıroğlu, "Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarının devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği bildirildi. İşlemin kapanışının tamamlanması ile birlikte Tofaş; Türkiye'de distribütörlüğünü üstlendiği Alfa Romeo, FIAT, Jeep ve Maserati markalarına ilave olarak, Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da distribütörlüğünü üstlenecek" bilgilerini paylaştı.

Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi Rekabet onayının ardından dev yatırım kararı Koç Topluluğu’nun ve ortakları Stellantis'in Türkiye’ye duyduğu güveni bir kez daha teyit eden stratejik atılımlarda bulunduklarına dikkat çeken Çakıroğlu, "Üretim tarafında ise Tofaş'ta, çoklu enerji platformunda hayata geçirilmesi öngörülen yeni hafif araç projesinin 256 milyon Euro'luk yatırımla, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren devreye alınması ve tarafların anlaşmasına tâbi olmak üzere ihracatın belirli bir kısmının Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu stratejik yatırımların, şirketimiz Tofaş’ı üretim hacmi, ihracat performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile otomotiv sektöründe çok daha iddialı bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. FORD OTOSAN, IVECO İLE 343 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMAYA İMZA ATTI Koç Topluluğu şirketlerinin uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını da aktaran Levent Çakıroğlu, "Ford Otosan ve Iveco, yeni nesil ağır kamyon kabinleri geliştirmek üzere önemli bir iş birliğine imza attı. 343 milyon Euro değerindeki bu stratejik anlaşma, Avrupa Birliği’nin 2028’de yürürlüğe girecek Doğrudan Görüş Standardı (GSR D Direct Vision Yönetmeliği) kapsamında güvenlik standartlarına uyum sağlamak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hayata geçirildi" dedi.

REKLAM Çakıroğlu, Ford Otosan'ın tam elektrikli Ford E-Transit/Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E modellerinin üretimine Romanya’daki Craiova fabrikasında başladığını da kaydetti. OTOKAR ROMANYA'DA ZIRHLI ARAÇ ÜRETECEK Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Otokar'ın Romanya'da aldığı ihale ile ilgili de bilgiler paylaşarak, "Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.’nın açtığı yaklaşık 4,26 milyar RON (Rumen Leyi) tutarındaki 1.059 adet zırhlı araç ihalesini kazanmıştı. Bu ihale sonrasında Romanya’da kurduğumuz Otokar Land Systems SRL, araçların Romanya’da üretilecek kısmı için Romanya’da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica SA ile iş ortaklığı kurmak üzere sözleşme imzaladı" dedi. Çakıroğlu, Arçelik'in ise Avrupa’daki Whirlpool operasyonlarının devralınması sonrası üzerinde çalıştığı endüstriyel dönüşüm planının son aşaması olan İtalya’da yerel otoriteler ve sendikalarla uygulanacak plan üzerinde mutabakat sağladığını bildirdi. 'EMİSYONLARI YÜZDE 17 ORANINDA AZALTTIK' Koç Topluluğu olarak iş hedeflerinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusundaki ilerlemelerini de kararlılıkla takip ettiklerini vurgulayan Levent Çakıroğlu, 2021 yılında başlattıkları Karbon Dönüşüm Programı doğrultusunda 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediklerini hatırlattı.