Koç Holding'in dijital dönüşüm uygulamaları en iyi örnekler arasında gösterildi Koç Holding'in Dijital Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirdiği uygulamalar, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği "Lighthouses Live" etkinliğinde en iyi örnekler arasında gösterildi

Holding açıklamasına göre, WEF, küresel çaptaki lider üretim tesislerinde uygulanan teknolojilerin ve bu teknolojilerin sağladığı faydaların anlatıldığı "Lighthouses Live" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2016'da başlatılan Dijital Dönüşüm Programı'na ilişkin Topluluk vizyonunu ve bu kapsamda üretim tesislerinde yaygınlaştırılan teknolojik uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Global Lighthouse Network üyelerinin en ilham verici dönüşüm örneklerini anlattığı etkinlikte Foxconn, Siemens, Henkel, Schneider Electric, Johnson & Johnson ve CATT şirketlerinin üst düzey yöneticileri de konuşmacı olarak yer aldı.

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WEF, McKinsey ile 2018'de başlattığı iş birliği kapsamında Sanayi 4.0 alanında dünya lideri olan üretim tesislerini belirleyerek, bu tesisleri "Global Lighthouse Network" adını verdiği küresel ağa dahil ediyor.

132 FABRİKA ARASINDA YER ALIYOR

Küresel ağ, sürdürülebilirliği inovasyonun merkezinde tutan üretim merkezlerini belirlemenin yanı sıra ileri teknolojilere yatırımı özendirmeyi ve bu teknolojilerin başka şirketler tarafından benimsenmesine yardımcı olmayı da hedefliyor.

Arçelik'in Romanya Çamaşır Makinesi Fabrikası, Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ve Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası, Global Lighthouse Network'teki 132 fabrika arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Levent Çakıroğlu, teknolojilerin yaygınlaştırılması sürecinde işletme verimliliği ve performans artışı sağlayan uygulamalara odaklandıklarını belirterek, bu uygulamaların Koç Topluluğu'nun stratejik hedefleri arasında yer alan kurumsal dayanıklılık, çeviklik ve sürdürülebilir büyümeye de hizmet ettiğini belirtti.

"PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR"

Koç Topluluğu olarak küresel bir vizyonla işlerini yönetirken, rekabetçiliklerini artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandıklarını aktaran Çakıroğlu, "Dijital dönüşümü, kültürel dönüşüm programımızın temel unsurlarından biri olarak görüyor, dönüşümün merkezine çalışma arkadaşlarımızı konumlandırıyoruz. Bu kapsamda hiyerarşinin en aza indirgendiği ve ekiplerin çok yakın çalıştığı çevik çalışma modelini benimsiyoruz. Çünkü dijital dönüşüm hızlı adaptasyon ve aksiyon gerektiriyor. Dijital dönüşüm sürecinde paydaşlarla iş birliği önem taşıyor. Bu yolculukta sahip olduğumuz teknolojik altyapıyı paydaşlarımıza sunarak, onların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Arçelik, Türkiye'nin üretim teknolojileri alanındaki ilk AR-GE Merkezi olan Atölye 4.0'da farklı teknoloji sağlayıcılar, startuplar, akademik kurumlar, KOBİ'ler ve tedarikçilerle çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ford Otosan ve Arçelik, dijitalleşmeyi tüm ekosistemine yaygınlaştırmak için tedarikçilerinin dijital dönüşümünü destekliyor" şeklinde konuştu.

Çakıroğlu, mobil otomasyon sistemlerinin yanı sıra yapay zeka tabanlı enerji yönetimi ve kalite kontrol sistemlerinin teknoloji üssü olan fabrikalarında hızla yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, üretim hatlarının ve teçhizatlarının dijital ikizlerinin oluşturulması sayesinde üretim sürelerinde azalma ve verimlilik artışı sağladıklarını ifade etti.