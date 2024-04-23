Koç Holding'den 'sahte sosyal medya hesaplarına' yönelik açıklama

Koç Holding, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanarak sahte sosyal medya ve internet sitesi açan dolandırıcılara karşı uyarı açıklamasında bulundu.

Açıklamada tespit edilen söz konusu hesap ve sitelere ilişkin hukuki hakların kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son dönemde; Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz.

Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu tespit ettiğimiz söz konusu hesap ve sitelere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder; kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz.