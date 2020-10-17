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HaberlerTeknolojiKoç Üniversitesi'ne Siemens'ten yatırım
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Siemens Koç Üniversitesi'nde araştırma merkezi açtı

Siemens Türkiye ve Koç Üniversitesi dijital üretim ve optimizasyon için iş birliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, Siemens, Koç Üniversitesi’nin Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı’nı kurarak, dijital üretimde ileri veri analizi ile yeni uygulamalar geliştirilmesine imkân veren SINUMERIK Edge Platformu’nu araştırmacıların ve makine sektörünün kullanımına sundu

Koç Üniversitesi'ne Siemens'ten yatırım
HABERTURK.COM

Siemens Türkiye, Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde yer alan Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde, Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı’nı kurarak, SINUMERIK Edge Platformu’nu araştırmacıların kullanımına sunduğunu bildirdi.

SINUMERIK Edge Platformu'nun, bilgisayar nümerik kontrol (CNC),dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim desteği ile üretim optimizasyonunu kolaylaştıran uygulamalar geliştirilmesi için makine endüstrisi odaklı bir platform sunacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Siemens Global Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich’in “Değişen pazar koşullarında dijitalleşme ve otomasyon” hakkında verdiği ders ile açılışı yapılan laboratuvar, Koç Üniversitesi araştırmacılarına teorik bilgilerini pratiğe dökme, SINUMERIK Edge Platformu ve Edge uygulamaları ile yüksek frekanslı veri işleme imkânı sunacak.

250 BİN EURO YATIRIM YAPTI

Siemens’in 250 bin euro tutarındaki yatırımıyla hayata geçen araştırma laboratuvarının, bu konularda çalışmak isteyen tüm araştırmacılara ve firmalara SINUMERIK Edge Platformu ve yüksek devirli ileri üretim imkanına sahip CNC tezgâhı üzerinde uygulama geliştirme imkânı sağlayacağı belirtildi.

Laboratuvarın açılış konuşmasını yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, "Gelecek, veriyi kullanabilen, veriden eş zamanlı faydalanabilecek teknolojilerle şekillenecek. Koç Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz araştırma laboratuvarı projesi de bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. 164 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin gelişimini desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Umran İnan ise, "Farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ve sanayi-üniversite iş birliği büyük önem arz ediyor. Biz de yeni araştırma girişimlerimizi endüstride uygulanabilir hale getirmek, araştırmacıları desteklemek ve Türkiye’nin rekabet gücüne katkı sağlayacak gelişimleri tetiklemek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyük bir hızla sürdürdüğümüz araştırma-geliştirme projelerimizin yanı sıra bilgi birikimimizi ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak anlayışla değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, yenilikçi teknolojileri keşfetmeyi ve endüstrinin iş ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

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