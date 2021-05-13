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HaberlerGündem3. SayfaKOCA DEHŞETİ! Son dakika: Eşini kaçırırken, yakınlarını otomobille ezdi - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşini kaçırırken, yakınlarını otomobille ezdi

İstanbul Bayrampaşa'da Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşini, annesinin evinden kaçırmaya çalıştı. Kendisine engel olan ablası ve kayınvalidesi ile bir mahalle sakinini kaçmaya çalıştığı sırada otomobille ezen Cengiz K., kısa sürede yakalandı. Dehşet anları kameraya yansıdı

KOCA DEHŞETİ! Son dakika: Eşini kaçırırken, yakınlarını otomobille ezdi - Haberler
Eşini kaçırırken, önüne çıkanı ezdi
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DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşini, annesinin evinden kaçırmaya çalışırken, kendisine engel olan ablası ve kayınvalidesi ile bir mahalle sakinini ezerek yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı sabahı, Kartaltepe Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşi Derya K.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi. Cengiz K., ayrılmak istemediğini söylediği Dilek K. ile tartışmaya başladı.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARI EZDİ

Tartışma sırasında Cengiz K., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Dilek K.'nin annesi ile Cengiz K.'nin ablası, engel olmaya çalıştı. Otomobille geri giderek kaçmaya çalışan koca, kayınvalidesi ve ablası ile bir mahalle sakinini ezdi. Tekerlerin altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

POLİS, KISA SÜREDE YAKALADI

Cengiz K. ise, kaçırdığı eşini birkaç sokak ileride bırakarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Cengiz K.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KAÇIRILAN KADIN SONRA GELDİ, ÜSTÜ BAŞI PARÇALANMIŞTI'

Görgü tanığı Solmaz Sofracı, yaşanan dehşet anlarını şöyle anlattı: "Sabah erken saatlerde uyuyorduk. Sesleri duyduk; çocuk kaçırılıyor,diye. İki tane bayan gördük. Biz aşağı indik, adam ileri geri girerek, ezdi. Kadının ayağı ezildi arabanın lastiğini falan kopardılar. Ben indim koştum, mahalledeki bir kişi arabayı yumrukladı. İki kadın yerde yatıyordu ben indiğimde. Sordum kadına, 'benim kardeşim ve kardeşimin çocukları' dedi. Kadın hala olarak gelmiş buraya. Mahkemeleri varmış o da boşanmak istemedi. Kapıyı da hâlâ açmış, kızın annesi işten yeni gelmiş. İkisi yerde bir o kadına koştum bir diğerine. 'İçerde beş çocuk var' dedi. Saydık çocuklar tamam. Sonra, kızı mı kaçırdı, dedi, kızın annesi. Ayağı kopmuştu resmen. Kadını kaçırdı, adam ablasının öldüğünü düşündü herhalde. Çünkü ablasını da ezdi. Kaçırılan kadın sonra geldi, üstü başı parçalanmıştı. Buradan eşyalarını alıp yaralı annesinin yanına gitti. Yaralıların durumu iyi değildi."


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