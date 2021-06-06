Çocuğunun yanında boğazından bıçakladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKOCA VAHŞETİ! Son dakika: Çocuğunun yanında boğazından bıçakladı!
ABONE OL

Yine koca vahşeti! Çocuğunun yanında boğazından bıçakladı

Bir koca vahşeti daha... Kırıkkale'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, 4 yaşındaki çocuğunun yanında eşi Hacer Başkaya'yı ekmek bıçağı ile boğazından bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

KOCA VAHŞETİ! Son dakika: Çocuğunun yanında boğazından bıçakladı!
Çocuğunun yanında boğazından bıçakladı!
0:00 / 0:00
AA

Kırıkkale'de eşi tarafından ekmek bıçağı ile boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan Sezer Başkaya (29) ile eşi Hacer Başkaya (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Başkaya, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu. Ağır yaralanan Hacer Başkaya, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMAntalya'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da TIR otomobili biçti, dehşet anları kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
GÜNDEMManisa'da TIR otomobili biçti, dehşet anları kameraya ...
Bakan Kurum'dan Eylem Planı paylaşımı: Marmara hepimizin
GÜNDEMBakan Kurum: Marmara hepimizin
Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
GÜNDEMMardin'de şüpheli ölüm
Soma'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaşlı çift öldü
GÜNDEMSoma'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
GÜNDEMPolise kimlik vermeyen şüpheliler ateş açtı: 1 polis ...
Diyarbakır'da bir köpek boynuna ip bağlanarak vahşice öldürüldü
GÜNDEMDiyarbakır'da vahşet! Boynuna ip bağlanarak ...
Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı
GÜNDEMBaba dehşeti! Kızını pompalı tüfekle vurdu
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? Bahar Dönemi AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021?
SON DAKİKA HABERLERİ! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa açıklaması
GÜNDEMBakan Çavuşoğlu'ndan Fransa açıklaması