Çocuğunun yanında boğazından bıçakladı! 0:00 / 0:00

AA

Kırıkkale'de eşi tarafından ekmek bıçağı ile boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan Sezer Başkaya (29) ile eşi Hacer Başkaya (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Başkaya, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu. Ağır yaralanan Hacer Başkaya, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.