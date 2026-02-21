Canlı
Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

        Kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 00:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:15
        Kumar oynayan 7 kişiye para cezası
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, Kartepe'de S.Ş'nin ruhsatsız umuma açık hale dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesilirken, 4 bin 350 liraya el konuldu.

        S.Ş. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf: AA

        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

        Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin'in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedes...
