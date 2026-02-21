Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin'in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedesi kucağında taşıdı. (DHA)